Українські військові відбили спробу російського мотоциклетного штурму на Новопавлівському напрямку

Колона росіян на мотоциклах намагалася прорватися на позиції ЗСУ на Новопавлівському напрямку. Українські бійці ліквідували окупантів за допомогою дронів.

Кадри з відбиттям атаки росіян оприлюднила бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького.

"Зранку колона зухвалих мотоциклістів намагалась прорватися до позицій нашого 3-го мехбату на Новопавлівському напрямку. Були ефектно та ефективно зупинені пілотами з підрозділу "BULAVA", – кажуть військові

Станом на 15:00 українські бійці знищили ворожу колону.