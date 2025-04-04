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Українські військові відбили спробу російського мотоциклетного штурму на Новопавлівському напрямку

За допомогою дронів бійці ліквідували ворога.

Українські військові відбили спробу російського мотоциклетного штурму на Новопавлівському напрямку
Фото: скріншот

Колона росіян на мотоциклах намагалася прорватися на позиції ЗСУ на Новопавлівському напрямку. Українські бійці ліквідували окупантів за допомогою дронів.

Кадри з відбиттям атаки росіян оприлюднила бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького.

"Зранку колона зухвалих мотоциклістів намагалась прорватися до позицій нашого 3-го мехбату на Новопавлівському напрямку. Були ефектно та ефективно зупинені пілотами з підрозділу "BULAVA", – кажуть військові

Станом на 15:00 українські бійці знищили ворожу колону.

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