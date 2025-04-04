Рютте: США із формату "Рамштайн" продовжують допомогу Україні

"Надходження американських виробів та американської розвідки в Україну продовжуватиметься".

Генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва

Те, що очільник Пентагону Піт Гегсет буде відсутній на наступній зустрічі Контактної групи з питань оборони України, не означає припинення американської військової допомоги США для України.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками дводенної зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств країн Альянсу заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише Укрінформ.

Марк Рютте заявив, що відсутність очільника Пентагону на "Рамштайні" не свідчить про вихід США з контактної групи.

"Британці й німці, міністри оборони, будуть головувати разом, і надходження американських виробів та американської розвідки в Україну продовжуватиметься", — зазначив Рютте.