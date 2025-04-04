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Рютте: США із формату "Рамштайн" продовжують допомогу Україні

"Надходження американських виробів та американської розвідки в Україну продовжуватиметься".

Рютте: США із формату "Рамштайн" продовжують допомогу Україні
Генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва
Фото: ОПУ

Те, що очільник Пентагону Піт Гегсет буде відсутній на наступній зустрічі Контактної групи з питань оборони України, не означає припинення американської військової допомоги США для України.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками дводенної зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств країн Альянсу заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише Укрінформ. 

Марк Рютте заявив, що відсутність очільника Пентагону на "Рамштайні" не свідчить про вихід США з контактної групи.

"Британці й німці, міністри оборони, будуть головувати разом, і надходження американських виробів та американської розвідки в Україну продовжуватиметься", — зазначив Рютте.

  • Контактна група з питань оборони України була утворена навесні 2022 року. Її очолив тодішній міністр оборони США Ллойд Остін, а загалом участь брали близько 50 представників різних країн. Метою групи є допомога в обороні України від окупантів, зокрема озброєнням.
  • Напередодні вступу на посаду Дональда Трамп Пісторіус виступив за збереження формату "Рамштайн", назвавши його успішним. Тепер формат "Рамштайн" очолюють Німеччина і Велика Британія
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