У Техасі від кору померла друга дитина, сотні хворих

Спалах почався наприкінці січня в окрузі Гейнс, віддаленому районі на заході Техасу, де рівень вакцинації нижчий за захисний рівень у 95%.

Спалах кору на південному заході Сполучених Штатів забрав життя другої дитини, пише DW з посиланням на офіційні дані.

“Ми з глибоким сумом повідомляємо, що дитина шкільного віку, у якої нещодавно діагностували кір, померла”, ‒ сказав агенції AFP Аарон Девіс, віцепрезидент медичного центру UMC Health System у Техасі.

Девіс додав, що дитина отримувала лікування від “ускладнень кору”, не мала жодних супутніх захворювань і не була щеплена проти цієї високоінфекційної хвороби.

У лютому одна дитина померла від кору – це перша смерть від цієї хвороби в США за понад десять років. Спалах почався наприкінці січня в окрузі Гейнс, віддаленому районі на заході Техасу, де рівень вакцинації нижчий за захисний рівень у 95%.

У березні смерть дорослого в сусідньому штаті Нью-Мексико також була класифікована як смерть, пов’язана з кором.Роберт Ф. Кеннеді, міністр охорони здоров’я президента США Дональда Трампа, заявив, що “найефективнішим способом запобігання поширенню кору є вакцина MMR”.

Кеннеді відомий тим, що применшує важливість вакцин, що викликало занепокоєння експертів з охорони здоров’я по всій країні. Він також назвав вакцинацію особистим вибором.

За словами Кеннеді, що 642 випадки кору були підтверджені в 22 штатах, з них 499 ‒ тільки в Техасі.

Проте Трамп, відповідаючи на запитання журналістів на борту Air Force One, применшив масштаби спалаху, заявивши, що “поки що це досить невелика кількість людей”. Він пообіцяв, що буде вжито “дуже рішучих заходів”, якщо ситуація погіршиться.

I came to­ Gaines County, Texas, today to comfort the Hildebrand family after the loss of their 8-year-old daughter Daisy. I got to know the family of 6-year-old Kayley Fehr after she passed away in February. I also developed bonds with and deep affection for other members of… — Secretary Kennedy (@SecKennedy) April 6, 2025

Торік у грудні у Чернівецькій області зафіксували спалах кору – у Центрі громадського здоров'я заявляли, що хворих за рік побільшало в країні вшестеро.