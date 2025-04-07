Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Київ відбивав балістичну атаку (доповнено деталями)
Київ відбивав балістичну атаку (доповнено деталями)
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість постраждалих зросла (оновлення)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість постраждалих зросла (оновлення)
ГоловнаСвіт

У Техасі від кору померла друга дитина, сотні хворих

Спалах почався наприкінці січня в окрузі Гейнс, віддаленому районі на заході Техасу, де рівень вакцинації нижчий за захисний рівень у 95%.

У Техасі від кору померла друга дитина, сотні хворих
Фото: EPA/UPG

Спалах кору на південному заході Сполучених Штатів забрав життя другої дитини, пише DW з посиланням на офіційні дані.

“Ми з глибоким сумом повідомляємо, що дитина шкільного віку, у якої нещодавно діагностували кір, померла”, ‒ сказав агенції AFP Аарон Девіс, віцепрезидент медичного центру UMC Health System у Техасі.

Девіс додав, що дитина отримувала лікування від “ускладнень кору”, не мала жодних супутніх захворювань і не була щеплена проти цієї високоінфекційної хвороби.

У лютому одна дитина померла від кору – це перша смерть від цієї хвороби в США за понад десять років. Спалах почався наприкінці січня в окрузі Гейнс, віддаленому районі на заході Техасу, де рівень вакцинації нижчий за захисний рівень у 95%.

 У березні смерть дорослого в сусідньому штаті Нью-Мексико також була класифікована як смерть, пов’язана з кором.Роберт Ф. Кеннеді, міністр охорони здоров’я президента США Дональда Трампа, заявив, що “найефективнішим способом запобігання поширенню кору є вакцина MMR”.

Кеннеді відомий тим, що применшує важливість вакцин, що викликало занепокоєння експертів з охорони здоров’я по всій країні. Він також назвав вакцинацію особистим вибором.

За словами Кеннеді, що 642 випадки кору були підтверджені в 22 штатах, з них 499 ‒ тільки в Техасі.

Проте Трамп, відповідаючи на запитання журналістів на борту Air Force One, применшив масштаби спалаху, заявивши, що “поки що це досить невелика кількість людей”. Він пообіцяв, що буде вжито “дуже рішучих заходів”, якщо ситуація погіршиться.

Торік у грудні у Чернівецькій області зафіксували спалах кору – у Центрі громадського здоров'я заявляли, що хворих за рік побільшало в країні вшестеро.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies