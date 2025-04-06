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МЗС Польщі: метою Росії є подальша війна, а не мир

"Польща рішуче засуджує подальші атаки Росії по території України".

МЗС Польщі: метою Росії є подальша війна, а не мир
МЗС Польщі
Фото: МЗС Польщі

Росія повинна нести відповідальність за загибель українців та руйнування цивільної інфраструктури.

Про це заявили у пресслужбі Міністерства закордонних справ Польщі, реагуючи на останні обстріли України.

"Польща рішуче засуджує подальші атаки Росії по території України. Останні дії Москви доводять, що її метою є подальша війна, а не мир", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ввечері 4 квітня Росія завдала удару балістичною ракетою по центру житлового мікрорайону Кривого Рогу. Ракета влучила в район дитячого майданчика. Наразі відомо про 20 загиблих, із них - дев’ятеро дітей. Пошкоджені 29 багатоквартирних житлових будинків.

Після удару ракетою в Кривому Розі армія РФ завдала додаткового удару дронами, внаслідок цього загинула ще одна людина.

  • Як повідомлялося, внаслідок удару балістичною ракетою та "шахедами" постраждали 74 людини. 20 людей загиинуло, серед них - 9 дітей.
  • Міста та села України оголосили 6 квітня Днем жалоби за жертвами атаки. До них приєдналися низка посольств. 
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