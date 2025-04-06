МЗС Польщі: метою Росії є подальша війна, а не мир

Росія повинна нести відповідальність за загибель українців та руйнування цивільної інфраструктури.

Про це заявили у пресслужбі Міністерства закордонних справ Польщі, реагуючи на останні обстріли України.

"Польща рішуче засуджує подальші атаки Росії по території України. Останні дії Москви доводять, що її метою є подальша війна, а не мир", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ввечері 4 квітня Росія завдала удару балістичною ракетою по центру житлового мікрорайону Кривого Рогу. Ракета влучила в район дитячого майданчика. Наразі відомо про 20 загиблих, із них - дев’ятеро дітей. Пошкоджені 29 багатоквартирних житлових будинків.

Після удару ракетою в Кривому Розі армія РФ завдала додаткового удару дронами, внаслідок цього загинула ще одна людина.