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Ринки по всьому світу відкрилися падінням у зв'язку з новими тарифами США

Для Австралії це найбільше падіння з 2023-го, для Британії – з 2020 року. 

Ринки по всьому світу відкрилися падінням у зв'язку з новими тарифами США
Фото: EPA/UPG

У понеділок – перший після впроваджених Дональдом Трампом тарифів – європейські ринки відкрилися падінням. У перші декілька хвилин після старту торгів відбулися значні коливання, але зараз британський індекс FTSE 100 впав майже на 6 %. Німецький індекс Dax, який у певний момент знизився на 10 %, зрештою зупинився на падінні в 7,6 %, а французький індекс Cac 40 впав на 7 %, повідомляє BBC.

Австралійський ринки закрилися на найнижчому з 2023-го рівні. Це збільшило втрати, спричинені митами США. 

При цьому рівень нових американських мит для Австралії є найнижчим від усіх впроваджених – 10 %. 

"Коли довіра руйнується, ринки падають, і це те, що ми спостерігаємо в результаті згубної тарифної політики адміністрації США", – прокоментував австралійський казначей Джим Кламерс. 

У п'ятницю FTSE 100 закрився з падінням у 5 %, а це найгірший показник з моменту пандемії коронавірусу 2020-го року. 

Фото: BBC

Продовжили падіння і азійські ринки. Індекс Гонконгу Hang Seng знизився на 12,9 %. Індекс материкового Китаю, Shanghai Composit – на понад 8 %. 

  • За прогнозом Світової організації торгівлі, рішення США стосовно тарифікації імпорту з більшості країн світу загрожує скорочення торгівлі на 1 %. 
  • Дональд Трамп минулого тижня застосував підвищенні тарифи до більшості країн світу, навіть острівних, де взагалі немає населення. При цьому проти Росії і Білорусі тарифи не впровадили, пояснюючи це уже чинними санкціями. Україна потрапила до списку найменшого тарифу в 10 %. В уряді вважають, що катастрофою для української економіки це не стане: держава більше купувала у США, аніж продавала. Докладно про можливі наслідки для LB розповів народний депутат Ярослав Железняк. 
  • Американські ринки відреагували на нововведення найбільшим з 2020 року одноденним падінням. 
  • Державний секретар Марко Рубіо, коментуючи нову економічну політику, сказав, що Штати прагнуть повернутись до часів, коли вони більше виробляли своєї продукції, забезпечуючи американців робочими місцями. 
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