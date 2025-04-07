Ринки по всьому світу відкрилися падінням у зв'язку з новими тарифами США

Для Австралії це найбільше падіння з 2023-го, для Британії – з 2020 року.

У понеділок – перший після впроваджених Дональдом Трампом тарифів – європейські ринки відкрилися падінням. У перші декілька хвилин після старту торгів відбулися значні коливання, але зараз британський індекс FTSE 100 впав майже на 6 %. Німецький індекс Dax, який у певний момент знизився на 10 %, зрештою зупинився на падінні в 7,6 %, а французький індекс Cac 40 впав на 7 %, повідомляє BBC.

Австралійський ринки закрилися на найнижчому з 2023-го рівні. Це збільшило втрати, спричинені митами США.

При цьому рівень нових американських мит для Австралії є найнижчим від усіх впроваджених – 10 %.

"Коли довіра руйнується, ринки падають, і це те, що ми спостерігаємо в результаті згубної тарифної політики адміністрації США", – прокоментував австралійський казначей Джим Кламерс.

У п'ятницю FTSE 100 закрився з падінням у 5 %, а це найгірший показник з моменту пандемії коронавірусу 2020-го року.

Фото: BBC

Продовжили падіння і азійські ринки. Індекс Гонконгу Hang Seng знизився на 12,9 %. Індекс материкового Китаю, Shanghai Composit – на понад 8 %.