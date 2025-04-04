Мінагрополітики: Україна готує план дій для недопущення поширення ящуру

У Міністерстві аграрної політики і продовольства провели нараду щодо запобігання занесенню інфекції ящуру в Україну.
Як заявив очільник міністерства Віталій Коваль, в країнах Європейського Союзу вже зафіксовано спалахи хвороби, тому Україна має діяти на випередження.
«Необхідно посилити заходи державного контролю в середині країни та особливо на кордоні. Нам важливо не допустити занесення та поширення інфекції ящура в Україні. Для цього доручив в найкоротші терміни розробити необхідні заходи, залучивши митну, прикордонну служби та інші органи влади», - зазначив Коваль.
Учасники наради домовилися в короткі терміни розробити комплекс заходів із залученням митної та прикордонної служб. Мета — мінімізувати ризики інфікування та убезпечити агровиробників від потенційних економічних втрат.
Коваль підкреслив, що своєчасне реагування також забезпечить безперебійний експорт продукції тваринництва й сприятиме продовольчій безпеці на міжнародному рівні.
- У березні в Україні запровадили обмеження на ввезення вантажів з Угорщини через спалах ящуру.
- У Словаччині запровадили надзвичайний стан через цю хворобу.
- Ящур - небезпечне захворювання, що призводить до загибелі поголів’я свійських парнокопитних тварин, а також може передаватися людині. В Україні ця хвороба не фіксувалась із 1988 року. Серед клінічних ознак ящуру – везикули та ураження ротової порожнини, вимені, кінцівок, а також слиновиділення, кульгавість, знижена молочна продуктивність, лихоманка тощо.