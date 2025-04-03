До експлуатації у ЗСУ допустили дрон "Амага-10", названий на честь сарматської цариці

БпЛА швидкі та маневрені, працюють в ручному та або напівавтоматичному режимах.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва "Амага-10".

Як зазначили у оборонному відомстві, дрони комплексу мають високу швидкість та маневреність. Ці "пташки" несуть бойове навантаження достатнє для ураження бронетехніки із додатковим захистом. Можуть працювати в ручному або напівавтоматичному режимах керування.

Ці БпЛА мають підвищену стійкість до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Опційно вони можуть комплектуватись пристроями для виконання широкого спектру завдань.

Розробники зазначають, що назву комплексу дали на честь історичного персонажа – сарматської цариці-воїна Амаги.

Як йдеться на сайті Інстутуту історії України, Амага – це сарматська цариця, відома за легендою в переказі Поліена (2 ст. до н.е.). За переказом, її чоловік, цар Медоссак, пиячив і занедбав державні справи. Тому вона "сама розставляла по країні гарнізони та допомагала сусідам, яких ображали". Зокрема, перемогла скіфів, які взяли в облогу Херсонес Таврійський.