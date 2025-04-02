Розробники Brave1 протестували FPV-дрони на оптоволокні

Безпілотники можуть працювати під час дії РЕБів.

Розробники кластера Brave1 протестували FPV-дрони на оптоволокні, які працюють попри дію засобів радіоелектронної боротьби.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Організували полігон, щоб 15+ виробників БпЛА випробували свої розробки. Дрони на оптоволокні стали геймченджерами на полі бою, вони абсолютно не вразливі до РЕБ та непомітні для ворога", – каже Федоров.

За словами віцепрем'єра, оптоволокно гарантує якісний звʼязок між оператором та дроном, що впливає на ситуацію на фронті.

На полігоні під час випробувань дрони долали маршрут завдовжки понад 20 км із перешкодами й імітували захід на ціль. Раніше дальність польоту таких безпілотників сягала лише 5-10 км, тепер вони вражають ціль на відстані понад 20 км.

Сім команд-учасників Brave1 протестували також наземні роботизовані комплекси на оптоволокні, провели тестовий заїзд.

"Ворог має значні напрацювання в цьому напрямі, тому зараз ми повинні максимально включитися та розвивати технологію. Випробування в умовах, наближених до бойових, – це обов'язковий етап у розробці перед поставкою на фронт", – додає Федоров.

Завдяки тестуванню, виробники можуть виявити недосконалості. У подальшому розробники виправлятимуть недоліки і працюватимуть над рішеннями для протидії ворожому оптоволокну.