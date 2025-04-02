Духовний радник Трампа Марк Бернс: українські солдати на передовій не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО
Духовний радник Трампа Марк Бернс: українські солдати на передовій не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
Чи допоможе вогнегасник, якщо в будинок прилетіло. Що з тривожним рюкзаком і коли вдома є тварини — поради рятувальників
Чи допоможе вогнегасник, якщо в будинок прилетіло. Що з тривожним рюкзаком і коли вдома є тварини — поради рятувальників
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Про «духівника» Трампа
Про «духівника» Трампа
Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
Про артилерію ворога: дефіцит стволів і корейські снаряди
Про артилерію ворога: дефіцит стволів і корейські снаряди
ГоловнаТехнології

Розробники Brave1 протестували FPV-дрони на оптоволокні

Безпілотники можуть працювати під час дії РЕБів.

Розробники Brave1 протестували FPV-дрони на оптоволокні
Фото: Михайло Федоров

Розробники кластера Brave1 протестували FPV-дрони на оптоволокні, які працюють попри дію засобів радіоелектронної боротьби.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Організували полігон, щоб 15+ виробників БпЛА випробували свої розробки. Дрони на оптоволокні стали геймченджерами на полі бою, вони абсолютно не вразливі до РЕБ та непомітні для ворога", – каже Федоров.

За словами віцепрем'єра, оптоволокно гарантує якісний звʼязок між оператором та дроном, що впливає на ситуацію на фронті.

На полігоні під час випробувань дрони долали маршрут завдовжки понад 20 км із перешкодами й імітували захід на ціль. Раніше дальність польоту таких безпілотників сягала лише 5-10 км, тепер вони вражають ціль на відстані понад 20 км.

Сім команд-учасників Brave1 протестували також наземні роботизовані комплекси на оптоволокні, провели тестовий заїзд.

"Ворог має значні напрацювання в цьому напрямі, тому зараз ми повинні максимально включитися та розвивати технологію. Випробування в умовах, наближених до бойових, – це обов'язковий етап у розробці перед поставкою на фронт", – додає Федоров.

Завдяки тестуванню, виробники можуть виявити недосконалості. У подальшому розробники виправлятимуть недоліки і працюватимуть над рішеннями для протидії ворожому оптоволокну.

  • У січні Головне управління оборонних інновацій Міністерства оборони провело презентаційне тестування FPV-дронів, керованих через волоконно-оптичний кабель.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies