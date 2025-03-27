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Кабмін готує до запуску реєстр державних реєстрів

Він буде подібний на бібліотечний каталог.

Кабмін готує до запуску реєстр державних реєстрів
Ілюстративне фото
Фото: zoda.gov.ua

За даними Мінцифри, в Україні існують понад 350 державних реєстрів, і уряд готує запуск реєстру державних реєстрів.

Про це в розповів директор директорату електронних реєстрів Мінцифри Олександр Закусило, передає hromadske.

“Ця система матиме інтерфейс, доступний і звичайним громадянам, і співробітникам державних органів. Фактично, якщо ви користувалися колись бібліотечним каталогом, це щось типу такого. Це буде опис усіх державних реєстрів і систем, у яких вони працюють, з коротким оглядом: для чого ця система створена, які набори даних там зберігаються”, — розповів Закусило.

Він зауважив, що реєстром реєстрів зможе користуватися широке коло людей. Зокрема, за потреби дізнатись, де отримати певну інформацію, реєстр допоможе визначитися, куди звернутись. 

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Крім того, запланована інтеграція реєстру з каталогом системи “Трембіта”, щоб розуміти, які ще дані доступні шляхом електронно-інформаційної взаємодії. Це допоможе держорганам під час розробки своїх систем зрозуміти, де і які дані вони можуть отримати.

Поки що проєкт перебуває в дослідній експлуатації, тривають роботи зі створення комплексної системи захисту інформації. 

“Як тільки ми отримаємо сертифікат, що щодо безпеки все ок, ми запустимо в промислову експлуатацію. За договором, це має закінчитися десь до кінця літа-восени”, — уточнив Олександр Закусило.

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