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CERT-UA попередила про цільові ворожі кібератаки на оборонні підприємства та військових через Signal

Тут виявили розсилку шкідливих архівів, замаскованих під звіти нарад. 

CERT-UA попередила про цільові ворожі кібератаки на оборонні підприємства та військових через Signal
Signal
Фото: mashable.com

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA зафіксувала численні цільові кібератаки, спрямовані на співробітників оборонно-промислового комплексу та представників Сил оборони України.

Як ідеться на сайті CERT-UA, цього місяця у месенджері Signal виявили розсилку шкідливих архівів, замаскованих під звіти нарад. У деяких випадках такі повідомлення надходили від компрометованих акаунтів зі списку контактів жертви, що підвищувало рівень довіри.

Support LB.ua

Шкідливі архіви містили файл із розширенням ".pdf" та виконуваний файл, класифікований як DarkTortilla – криптор/лоадер, призначений для розшифрування та запуску програм для віддаленого керування, зокрема Dark Crystal RAT (DCRAT).

Цю активність відстежують під ідентифікатором UAC-0200 щонайменше з літа 2024 року. З лютого 2025 року тематика фішингових повідомлень змінилася, зосередившись на БПЛА, засобах РЕБ тощо, зауважили в CERT-UA.

Зловмисники використовують популярні месенджери на мобільних і стаціонарних пристроях, що розширює площу атаки та створює неконтрольовані канали передачі даних.

  • У лютому компанія Google повідомила, що російські хакери, які пов'язані із державними структурами, змогли проникнути в облікові записи українських військових у месенджері Signal, щоб отримати доступ до конфіденційних повідомлень.
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