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На Дія.Освіта запустили безоплатний курс про ChatGPT

Він призначений не лише для освітян, а й для підприємців, держслужбовців і всіх, хто хоче опанувати загальні принципи роботи із ШІ-інструментами.

На Дія.Освіта запустили безоплатний курс про ChatGPT
ChatGPT
Фото: RoutineHub Blog

На Дія.Освіта запустили безоплатний курс про ChatGPT.

Як ідеться на сайті платформи, на прикладі ChatGPT покажуть загальні принципи роботи із інструментами штучного інтелекту.

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Курс призначений для новачків, а також бізнесу, підприємців, держслужбовців, освітян.

Розробники зазначили, що користувачів навчатимуть формулюванню запитів у ChatGPT, використанню його для креативних завдань, аналізу даних, освіти, у побуті тощо.

  • Цього місяця стало відомо, що у “Дію” планують інтегрувати штучний інтелект, а також запустити ще низку сервісів.
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