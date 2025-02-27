На Дія.Освіта запустили безоплатний курс про ChatGPT.
Як ідеться на сайті платформи, на прикладі ChatGPT покажуть загальні принципи роботи із інструментами штучного інтелекту.
Курс призначений для новачків, а також бізнесу, підприємців, держслужбовців, освітян.
Розробники зазначили, що користувачів навчатимуть формулюванню запитів у ChatGPT, використанню його для креативних завдань, аналізу даних, освіти, у побуті тощо.
- Цього місяця стало відомо, що у “Дію” планують інтегрувати штучний інтелект, а також запустити ще низку сервісів.