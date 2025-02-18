Meta планує з'єднати США з Індією підводним кабелем, довшим за екватор

Компанія Meta, якій належить бренд Facebook, заявила про намір побудувати кабельну підводну мережу, яка стане рекордною в історії людства.

Як пише The Guardian, американська корпорація хоче з'єднати за допомогою високошвидкісної інтернет-лінії Сполучені Штати, Бразилію, Південну Африку та Індію, а також "інші ключові регіони". Очікується, що довжина такої мережі сягатиме 50 000 кілометрів - це більше, ніж земний екватор.

Проєкт, який отримав назву Waterworth, має на меті допомогти Meta зміцнити позиції на ринку штучного інтелекту, а також "відкрити нові можливості для технологічного розвитку та економічної взаємодії".

На тлі численних випадків пошкодження підводних комунікацій у Балтійському морі внаслідок диверсій американська корпорація стверджує, що у зонах ризику використовуватиме "передові технології заглиблення кабелю у морське дно", щоб уникнути зумисного чи випадкового пошкодження - наприклад, якорями суден. Глибина залягання сягатиме 7 кілометрів.

Понад 95% світового інтернет-трафіку забезпечується мережею підводних кабелів.