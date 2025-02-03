​У Дію надходитимуть електронні направлення та рецепти

Незабаром повідомлення від електронної системи охорони здоровʼя з кодом підтвердження, номером рецепта або направлення до лікаря надсилатимуть через застосунок Дія.
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
“Першочергово пуші надходитимуть у Дію. Якщо в людини немає застосунку — повідомлення надсилається у Viber. Якщо немає месенджера — сповіщення надійде через смс, як і раніше”, - зазначили в Мінцифри.
У Дії будуть наступні медичні сповіщення:
- код рецепта та погашення
- код направлення до лікарів
- запити на доступ до даних, згода на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо
Мінцифри пообіцяло, що про запуск послуги повідомлять в соцмережах.
- У “Дії” знову доступний сервіс єМалятко.