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​У Дію надходитимуть електронні направлення та рецепти

Якщо в людини немає Дії, повідомлення надсилатиметься у Viber, а якщо немає і його - сповіщення надійде через смс.

​У Дію надходитимуть електронні направлення та рецепти
Ілюстративне фото
Фото: Мінцифри

Незабаром повідомлення від електронної системи охорони здоровʼя з кодом підтвердження, номером рецепта або направлення до лікаря надсилатимуть через застосунок Дія

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

“Першочергово пуші надходитимуть у Дію. Якщо в людини немає застосунку — повідомлення надсилається у Viber. Якщо немає месенджера — сповіщення надійде через смс, як і раніше”, - зазначили в Мінцифри. 

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У Дії будуть наступні медичні сповіщення:

  • код рецепта та погашення
  • код направлення до лікарів
  • запити на доступ до даних, згода на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо

Мінцифри пообіцяло, що про запуск послуги повідомлять в соцмережах. 

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