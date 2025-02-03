​У Дію надходитимуть електронні направлення та рецепти

Якщо в людини немає Дії, повідомлення надсилатиметься у Viber, а якщо немає і його - сповіщення надійде через смс.

Незабаром повідомлення від електронної системи охорони здоровʼя з кодом підтвердження, номером рецепта або направлення до лікаря надсилатимуть через застосунок Дія.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

“Першочергово пуші надходитимуть у Дію. Якщо в людини немає застосунку — повідомлення надсилається у Viber. Якщо немає месенджера — сповіщення надійде через смс, як і раніше”, - зазначили в Мінцифри.

У Дії будуть наступні медичні сповіщення:

код рецепта та погашення

код направлення до лікарів

запити на доступ до даних, згода на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо

Мінцифри пообіцяло, що про запуск послуги повідомлять в соцмережах.