Мінцифри: команда з Києва перемогла на хакатоні NASA

У хакатоні взяли участь 15 тисяч команд з усього світу.

Українська команда перемогла на хакатоні NASA International Space Apps Challenge.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

У хакатоні взяли участь 15 тисяч команд з усього світу. International Space Apps Challenge обʼєднує розробників, дизайнерів, науковців та інноваторів з усього світу.

«За 48 годин учасники створюють інноваційні рішення для подолання викликів у галузі науки, технологій, екології та космосу», - зауважили у Мінцифри.

За інформацією відомства, команда з Києва розробила застосунок NVS-knot, який інтегрує супутникові та гідрологічні дані для ухвалення рішень у сільському господарстві. У результаті NVS-knot посіла перше місце в категорії Galactic Impact.

Команда NASA особисто нагородить українську команду у штаб-квартирі.