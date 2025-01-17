Мінцифри: команда з Києва перемогла на хакатоні NASA

Українська команда перемогла на хакатоні NASA International Space Apps Challenge.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.
У хакатоні взяли участь 15 тисяч команд з усього світу. International Space Apps Challenge обʼєднує розробників, дизайнерів, науковців та інноваторів з усього світу.
«За 48 годин учасники створюють інноваційні рішення для подолання викликів у галузі науки, технологій, екології та космосу», - зауважили у Мінцифри.
За інформацією відомства, команда з Києва розробила застосунок NVS-knot, який інтегрує супутникові та гідрологічні дані для ухвалення рішень у сільському господарстві. У результаті NVS-knot посіла перше місце в категорії Galactic Impact.
Команда NASA особисто нагородить українську команду у штаб-квартирі.
- Торік українські команди IT-фахівців вибороли нагороди на TIDE NATO Hackathon 2024, що відбувся у Нідерландах.