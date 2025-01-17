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Мінцифри: команда з Києва перемогла на хакатоні NASA

У хакатоні взяли участь 15 тисяч команд з усього світу. 

Мінцифри: команда з Києва перемогла на хакатоні NASA
Штаб-квартира NASA у Вашингтоні
Фото: glassdoor.com

Українська команда перемогла на хакатоні NASA International Space Apps Challenge.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

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У хакатоні взяли участь 15 тисяч команд з усього світу. International Space Apps Challenge обʼєднує розробників, дизайнерів, науковців та інноваторів з усього світу. 

«За 48 годин учасники створюють інноваційні рішення для подолання викликів у галузі науки, технологій, екології та космосу», - зауважили у Мінцифри.

За інформацією відомства, команда з Києва розробила застосунок NVS-knot, який інтегрує супутникові та гідрологічні дані для ухвалення рішень у сільському господарстві. У результаті NVS-knot посіла перше місце в категорії Galactic Impact.

Команда NASA особисто нагородить українську команду у штаб-квартирі. 

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