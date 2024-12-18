“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
​Буденність «українського Моссаду»
​Буденність «українського Моссаду»
​​Капуста по-корейськи. Як воюють проти України військові з КНДР
​​Капуста по-корейськи. Як воюють проти України військові з КНДР
Спасіння Одеси, чудотворна ікона, єпископ УПЦ МП і Олег Кіпер
Спасіння Одеси, чудотворна ікона, єпископ УПЦ МП і Олег Кіпер
З‘явилося відео моменту ліквідації генерала Кирилова у Москві
З‘явилося відео моменту ліквідації генерала Кирилова у Москві
ЗМІ: Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг
ЗМІ: Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг
Київ витратить 1,5 мільярда гривень на дорогу до зачиненого аеропорту
Київ витратить 1,5 мільярда гривень на дорогу до зачиненого аеропорту
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
У Раді підтримали за основу законопроєкт щодо множинного громадянства
У Раді підтримали за основу законопроєкт щодо множинного громадянства
ГоловнаТехнології

HITBIT PRO на SBC Ukraine Awards. Технології, які змінюють гру Новини компаній

HITBIT PRO на SBC Ukraine Awards. Технології, які змінюють гру

Премія SBC Ukraine Awards, що відбулася 15 грудня, стала не лише святом спортивного маркетингу, але й демонстрацією інновацій у сфері фінансів. Одним із найяскравіших партнерів заходу була компанія HITBIT PRO, яка представила революційну криптокартку.

HITBIT PRO – це сучасний фінансовий інструмент, який дозволяє зручно та швидко здійснювати покупки за криптовалюту. Засновники стартапу, Ігор Кучеренко та Дмитро Нікіфоров, поставили перед собою амбітну мету: надати користувачам простий і безпечний доступ до фінансових послуг нового покоління.

“Ми хочемо, щоб кожен користувач відчув переваги нашої криптокартки. Це не просто засіб платежу, а інструмент свободи для тих, хто цінує технологічний прогрес”, – зазначив Дмитро Нікіфоров.

Під час церемонії SBC Ukraine Awards HITBIT PRO організувала інтерактивну презентацію свого продукту. Гості заходу змогли на власні очі побачити, як просто замовити криптокартку та здійснити оплату за лічені секунди. Учасники події відзначили не лише функціональність, а й стильний дизайн картки, що гармонійно доповнює сучасний імідж компанії.

Партнерство HITBIT PRO з SBC Ukraine Awards – це приклад того, як інноваційні технології можуть інтегруватися у спортивний маркетинг, сприяючи розвитку як фінансового, так і спортивного секторів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies