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BBC скаржиться на Apple через фейкові новини від їхнього штучного інтелекту

Apple Intelligence "приписав" мовнику неправдиве повідомлення.

BBC скаржиться на Apple через фейкові новини від їхнього штучного інтелекту
Фото: hightech.fm

Британський державний мовник BBC заявив про скаргу на американську корпорацію Apple через некоректну роботу їхньої системи штучного інтелекту Apple Intelligence, яка почала присвоювати медіа авторство фейкових новин.

Як пише The Guardian, ШІ, повноцінна робота якого у Британії почалася цього тижня, розсилав сповіщення нібито від BBC з інформацією про суїцид Луїджі Манджіоне, звинуваченого у вбивстві керівника страхової медичної компанії United Health Браяна Томпсона. Насправді чоловік живий, і слідчі дії щодо нього тривають.

Наразі не йдеться про судовий позов - BBC просто попередили Apple про неприпустимість дій, які підривають їхній статус "ЗМІ, що має найвищий рівень довіри у світі". 

Пізніше стало відомо, що подібний інцидент з "приписуванням" авторства фейкової новини "яблучним" штучним інтелектом стався і щодо The New York Times, проте медіа не коментувало цей випадок.  

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