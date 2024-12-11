Міноборони допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс "ТОККО"

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс ТОККО вітчизняного виробництва. Нові дрони-камікадзе стійкі до впливу ворожих РЕБів.
Про це ідеться у повідомленні оборонного відомства.
Ці безпілотні авіаційні комплекси мають дві модифікації дронів, які різняться масою бойового навантаження. Елементи безпілотників мають захисне покриття, яке забезпечує стійкість роботи у складних польових умовах.
Комплекс складається із наземної станції управління, пульта керування, окулярів пілота, щогли та десятків безпілотників.
"Перші дрони-камікадзе ТОККО вже випробували у реальному бою, вони успішно вразили ворожу техніку", — підкреслив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
- Раніше Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації Droid TW 12.7 – український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі з кулеметом Browning 12,7.