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Міноборони допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс "ТОККО"

Нові ударні дрони комплексу стійкі до впливу ворожих РЕБ.

Міноборони допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс "ТОККО"
Фото: Міноборони

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс ТОККО вітчизняного виробництва. Нові дрони-камікадзе стійкі до впливу ворожих РЕБів.

Про це ідеться у повідомленні оборонного відомства.

Ці безпілотні авіаційні комплекси мають дві модифікації дронів, які різняться масою бойового навантаження. Елементи безпілотників мають захисне покриття, яке забезпечує стійкість роботи у складних польових умовах.

Комплекс складається із наземної станції управління, пульта керування, окулярів пілота, щогли та десятків безпілотників.

"Перші дрони-камікадзе ТОККО вже випробували у реальному бою, вони успішно вразили ворожу техніку", — підкреслив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков. 

  • Раніше Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації Droid TW 12.7 – український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі з кулеметом Browning 12,7.
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