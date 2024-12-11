Внаслідок обстрілу Покровська на Донеччині поранень зазнали двоє людей

Армія РФ у середу, 11 грудня, атакувала міто Покровськ Донеької області. Двоє місцевих жителів дістали поранення.

Про це "Суспільному" розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

"Сьогодні 11 грудня, об 11:45, російські окупанти атакували Покровськ. Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє місцевих жителів 56 і 64 років. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, закриту черепно-мозкову травму й осколкові поранення", — повідомила вона.

Постраждалаим надали необхідну меддопомогу.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, тип озброєння встановлюється.

У Покровську досі перебувають 11 тисяч цивільних, з них — 18 дітей. Ворог щодня обстрілює інфраструктуру міста.