ОВА: Часовому Яру досі залишаються 297 людей, понад 400 в Кураховому на Донеччині

Волонтерам майже не можливо дістатися із гуманітарною допомогою до людей.

Попри щоденні обстріли на бойові дії у Часовому Яру та Кураховому досі залишаються близько 700 цивільних.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"297 людей досі залишаються у Часовому Яру, у Кураховому — понад 400. Завозити гуманітарну допомогу до цих та інших міст, де тривають бойові дії, майже неможливо", — наголошує Філашкін.

Також, за словами очільника ОВА, важкою є ситуація у Покровську. Місто повністю залишилося без газопостачання. Наразі у місті перебувають 11 тисяч цивільних, з них — 18 дітей. За тиждень з міста евакуювали ще пів тисячі людей.

Вадим Філашкін вкотре закликає жителів прифронтових міст Донеччини евакуюватися.