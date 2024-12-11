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Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”

Недобросовісні громадяни через цю функцію використовували тисячу гривень не за призначенням.

Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
Фото: Нацбанк

Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “зимової єПідтримки”. 

Про це повідомив гендиректор компанії EasyPay Олексій Авраменко.

“На жаль, ми були змушені ВИМКНУТИ функцію «повернення грошей» для абонентів Vodafone та Life. Оскільки є «особливо розумні» українці, які вирішили в такий спосіб спаплюжити ідею 1000 грн «Зимової єПідтримки», сервіс не буде працювати для всіх, через не цільове використання державної допомоги”, – написав Авраменко.

Він закликав Мінцифри, Кабмін та операторів Vodafone і lifecell звернути на це увагу.

Як відомо, із 1 грудня українці можуть подавати заявки для отримання 1 тисячі гривень від держави за програмою "Зимова єПідтримка". Ці кошти передбачені на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг або на донати для ЗСУ.

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