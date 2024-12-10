У програму “Доступні ліки” додали нові препарати, а також поширили її на дітей

Крім того, розширили мережу аптек, задіяну у програмі. Також аптеки зобов’яжуть пропонувати покупцям спочатку препарати за найнижчою ціною.

Програму “Доступні ліки” модернізують та розширюють в межах “Зимової підтримки” українців, повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Включено до переліку нові ліки. Це 30 нових діючих речовин. Зокрема препарати для ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб.

Програму поширюють на дітей, додано ліки у формі крапель і мазей.

Розширено мережу аптек, задіяних у програмі. Зокрема, до неї приєднаються всі аптеки, які працюють у лікарнях.

Аптеки зобов’яжуть пропонувати покупцям спочатку препарати за найнижчою ціною, враховуючи діючу речовину.

Надано можливість за кошти “Зимової єПідтримки” придбати ліки українського виробництва.

Шмигаль зазначив, що програмою за 5 років скористалися понад 5 млн українців, підключено 15 тисяч аптек, доступно майже 600 препаратів. А в держбюджеті на 2025 рік на програму “Ще більш доступні ліки” закладено 6,6 млрд грн.

Прем’єр каже, що йде робота над тим, щоб ліки були доступними у найвіддаленіших населених пунктах. У 13 областях вже працюють мобільні аптеки. По всій країні включно з прифронтовими регіонами є можливість доставки медпрепаратів Укрпоштою.

Більше про програму читайте в матеріалі "Як глянути, які ліки безоплатні в аптеці, а за які слід доплачувати: інструкція НСЗУ по «Доступних ліках»".