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У програму “Доступні ліки” додали нові препарати, а також поширили її на дітей

Крім того, розширили мережу аптек, задіяну у програмі. Також аптеки зобов’яжуть пропонувати покупцям спочатку препарати за найнижчою ціною.

У програму “Доступні ліки” додали нові препарати, а також поширили її на дітей
Аптека, яка входить до програми 'Доступні ліки'
Фото: lviv.media

Програму “Доступні ліки” модернізують та розширюють в межах “Зимової підтримки” українців, повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

  • Включено до переліку нові ліки. Це 30 нових діючих речовин. Зокрема препарати для ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб.
  • Програму поширюють на дітей, додано ліки у формі крапель і мазей. 
  • Розширено мережу аптек, задіяних у програмі. Зокрема, до неї приєднаються всі аптеки, які працюють у лікарнях. 
  • Аптеки зобов’яжуть пропонувати покупцям спочатку препарати за найнижчою ціною, враховуючи діючу речовину. 
  • Надано можливість за кошти “Зимової єПідтримки” придбати ліки українського виробництва. 

Шмигаль зазначив, що програмою за 5 років скористалися понад 5 млн українців, підключено 15 тисяч аптек, доступно майже 600 препаратів. А в держбюджеті на 2025 рік на програму “Ще більш доступні ліки” закладено 6,6 млрд грн.

Прем’єр каже, що йде робота над тим, щоб ліки були доступними у найвіддаленіших населених пунктах. У 13 областях вже  працюють мобільні аптеки. По всій країні включно з прифронтовими регіонами є можливість доставки медпрепаратів Укрпоштою.

Більше про програму читайте в матеріалі "Як глянути, які ліки безоплатні в аптеці, а за які слід доплачувати: інструкція НСЗУ по «Доступних ліках»".

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