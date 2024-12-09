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Якщо науково-медичні установи саботуватимуть, залишаться без фінансування на лікування пацієнтів, — Пацієнти України

Якщо медично-наукові установи, які з 1 січня 2025 року мають перейти на нову систему фінансування за принципом “гроші ходять за пацієнтом”, саботуватимуть це, то ризикують зрештою взагалі залишитися без фінансування на лікувальну роботу. 

Якщо науково-медичні установи саботуватимуть, залишаться без фінансування на лікування пацієнтів, — Пацієнти України
Інна Іваненко, виконавча директорка БФ «Пацієнти України»
Фото: slidstvo.info

Про це у коментарі LB.ua заявила виконавча директорка благодійного фонду “Пацієнти України” Інна Іваненко.

Мова про всі лікувальні заклади Національної академії меднаук, МОЗу та Державного управління справами. 

Десятки цих іменитих закладів мають укласти договори з Національною службою здоров’я та почати працювати за новими правилами, отримуючи стільки коштів від НСЗУ, скількох пацієнтів вони пролікують.

Наразі заклади працюють у відокремленій, «привілейованій» системі, де діють власні правила гри: “Контрактування змусить їх працювати на рівних умовах з іншими державними медзакладами. Це стимулює їх до реформування і підвищення якості послуг”. 

За словами Іваненко, закритість та відсутність прозорого контролю — зручна модель. Вона дозволяє самостійно розпоряджатися бюджетом, встановлювати платні послуги за незрозумілими критеріями, вимагати благодійні внески й фактично перекладати фінансовий тягар на пацієнтів: «Я розповідала, як у 2022 році пацієнт лікував рак легенів у державному Інституті пульмонології Яновського. Витрати тоді склали близько 80 000 грн, що на рівні з приватними клініками. Пацієнти змушені оплачувати навіть базові послуги, стикаючись із відсутністю прозорості та контролю». 

Іваненко зазначає, що протягом 2025 року заклади повинні змінити свою форму власності й стати державними некомерційними підприємствами. Тобто – прийняти нові правила та почати працювати за ними: “Однак лишається ризик, що інститути і далі будуть саботувати рішення уряду і уникатимуть реорганізації. Тоді установи ризикують взагалі залишитися без фінансування на меддіяльність”.

За її словами, контрактування цих закладів з НСЗУ дозволить запровадити прозорі механізми фінансування за вже надані пацієнтам медпослуги: “НСЗУ зможе контролювати виконання контрактів, моніторити якість послуг і у випадку невиконання розривати договори з медзакладами”. Пацієнти, на думку Іваненко, отримають зрозумілі правила, знатимуть, що їм гарантовано безоплатно, а також зможуть звертатися до НСЗУ у випадку порушень своїх прав.

Детальніше про перехід цих медустанов на нову систему читайте у нашому матеріалі.

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