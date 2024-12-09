Ляшко пояснив, як по швидкій можна буде потрапити на лікування в імениті медзаклади

Поки що це буде доступно для пацієнтів з інсультами, інфарктами та політравмами.

Про LB.ua розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Екстренка Києва, яка є у підпорядкуванні Київської міської державної адміністрації, не зможе виключити з маршруту пацієнта той самий Інститут серця або Центр дитячої кардіохірургії інституту Амосова, або Феофанію»,— каже Віктор Ляшко.

Також міністр зазначає, що пацієнт може вибирати будь-яку лікарню, яку він хоче для планових оперативних втручань чи медичних послуг, а включення наукових інститутів до єдиної системи розширить вибір.

Додає, що пацієнт може вибирати будь-яку лікарню, яку він хоче для планових операцій чи медпослуг, а включення науково-медичних установ до єдиної системи розширить вибір.

Ці медзаклади переходять у систему контрактування з Національною службою здоров’я, зокрема, на них тепер поширюватиметься принцип “гроші за пацієнтом”, тобто вони отримуватимуть оплати за кожен пролікований випадок, а не просто загальну суму, як це було раніше.

“Буде важко, але з 1 січня працюємо за новими правилами”, – додає Ляшко, зазначаючи, що керівники медзакладів мають зробити свою “домашню роботу” і заходити в нову систему без скандалів. Тим паче, за словами міністра, на першому етапі для інституцій передбачили окремий пакет дофінансування, який називається стабілізаційним фондом: “Щоб у процесі переходу не було кризових речей, пов'язаних з людським фактором”.

За словами Ляшка, держава пішла на низку поступок, які мають пом'якшити перехід. Наразі інституції заходять до програми медичних гарантій як держустанови, хоча мали змінити статус на комунальні неприбуткові або державні неприбуткові підприємства.

Другий важливий нюанс: за програмою медгарантій буде фінансуватися лише лікувальна діяльність, а наукові розробки у 2025 році заклади будуть отримувати фінансування з Академії меднаук, як і раніше.

Ляшко гарантує, що у 2025 році фінансування жодного із закладів не зменшиться: “Ми точно доведемо ту саму суму коштів. І фінансування зарплат не збираємося зменшувати. Ми зацікавлені в розвитку закладів”.

Чому пацієнтські організації вважають, що науково-медичні інститути опираються змінам, яка ситуація там зараз і що буде далі, читайте в матеріалі.