Порушення регуляції емоцій є основним компонентом РДУГ — дослідження

Порушення регуляції емоцій є основним компонентом РДУГ і може призвести до розвитку розладу.

Про це опубліковане в науковому журналі Nature Mental Health дослідження повідомляє Psypost.

Розлад дефіциту уваги/гіперактивності (РДУГ) — це розлад нервової системи, що характеризується неуважністю, гіперактивністю та імпульсивністю, що може заважати у повсякденному житті.

Людям із РДУГ часто важко зосередитися на завданнях, організуватись і регулювати свої емоції.

Симптоми зазвичай починаються в дитинстві, та можуть зберігатися в підлітковому та дорослому віці.

Найчастіше розлад діагностується, коли дитина йде до школи, оскільки симптоми заважають навчанню.

РДУГ виявляють приблизно у 6-7% дітей і підлітків, але його причини до кінця не вивчені.

Вважається, що РДУГ є результатом поєднання специфічних когнітивних порушень (здатності розуміти, пізнавати, вивчати, усвідомлювати, сприймати і переробляти зовнішню інформацію) і мотиваційних дисфункцій (у людей з РДУГ часто недостатньо мотивації робити щось довго).

Однак ці характеристики відсутні приблизно в 30% випадків РДУГ, і не можуть достовірно визначити, як симптоми розладу прогресуватимуть з часом.

Автори дослідження припустили, що порушення регуляції емоцій може бути іншим шляхом до РДУГу.

Емоційна дисрегуляція — це проблеми в управлінні своїми емоційними переживаннями, діями та реакціями.

Вчені пояснюють, що критичні області мозку для регуляції емоцій, які вони досліджували, не є частиною класичних нервових ланцюгів когнітивного контролю, пов’язаних з РДУГ в інших дослідженнях.

Результати показали, що порушення регуляції емоцій не пов’язане зі порушеннями поведінки або мотивації.

Тяжкість симптомів РДУГ була більшою мірою пов’язана саме з порушенням регуляції емоцій.

Серед 350 дітей з важкими симптомами РДУГ 21% не показували ані когнітивного, ані мотиваційного дефіциту.

Крім того, діти зі стійкими симптомами РДУГ не відрізнялися суттєво в когнітивних або мотиваційних оцінках від тих, у кого не було симптомів. Однак у них були сильніші порушення регуляції емоцій, що вказує на те, що це можна вважати основним симптомом РДУГ.

Аналіз даних показав, що діти з більш серйозною дисрегуляцією емоцій, як правило, мали меншу площу поверхні у правій орбітальній частині нижньої лобової звивини. Дослідники припускають, що менша площа поверхні в цій області мозку призводить до сильнішої дисрегуляції емоцій, що сприяє погіршенню симптомів неуважності.

«Ми показали, що порушення регуляції емоцій є основним симптомом і причиною РДУГ, який може не реагувати на поточні фармакологічні методи лікування”, — підсумували автори дослідження.

Наразі їхня робота ще не дозволяє зробити остаточні причинно-наслідкові висновки.