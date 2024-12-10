Зайняття у тренажерному залі можуть омолодити тіло на вісім років – дослідження

Година силових тренувань три рази на тиждень пов'язана зі зниженням біологічного віку людини.

Раніше заняття важкою атлетикою пов’язували з покращенням здоров’я кісток і м’язів, але нове дослідження за участю 4800 людей показало, що любителі спорту, які займаються важкою атлетикою, також мають нижчий біологічний вік.

Про це свідчить американське дослідження, опубліковане в журналі Biology, повідомляє The Telegraph.

Національна служба охорони здоров’я США рекомендує дорослим бути активними щодня і приділяти 150 хв помірній активності або 75 хв інтенсивній активності щотижня. Дослідження, зокрема, розглядало вплив силових тренувань на організм і аналізувало довжину «теломерів», фрагментів ДНК на кінцях хромосом, які запобігають розплітанню та пошкодженню генетичного матеріалу.

Попередні дослідження показали, що люди з довшими теломерами мають більшу очікувану тривалість життя, ніж люди з коротшими, а також, що теломери зменшуються з віком.

Аналіз зразків крові показав, що ті, хто тренувався найбільше, мали найдовші теломери, і що тренування часто приносило більше переваг.

Кожні 10 хв силових тренувань на тиждень пов’язують із зменшенням біологічного віку приблизно на п’ять місяців, при цьому переваги спостерігаються як у чоловіків, так і у жінок, а також у людей різного віку.

Люди, які робили силові вправи, найчастіше мали теломери, які містили приблизно на 225 фрагментів ДНК більше, ніж ті, хто не робив цього. Ларрі Такер, професор Університету Брігама Янга (BYU) у США каже, що всі види силових вправ пов’язані з довшими теломерами.

Вчений зазначає, що година силових тренувань тричі на тиждень (загалом 180 хв) була пов’язана зі зниженням біологічного старіння на 7,8 роки.

Дослідники додають, що силові тренування можуть бути корисними для здоров’я та збільшувати тривалість життя, оскільки вони борються з ожирінням, призупиняють втрату м’язів, прискорюють метаболізм і зміцнюють серцево-судинну систему.