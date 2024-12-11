В Україні вже реєструють перші ліки на основі медканабісу — Стефанишина

В Україні уже все є для того, щоб пацієнти отримували медичний канабіс, окрім самого медканабісу.

Аби система медканабісу запрацювала в Україні, треба, щоб хтось зареєстрував відповідні ліки в Україні. Уже зараз йде процес першої реєстрації таких ліків в Україні.

Про це розповіла журналістам народна депутатка, членкиня парламентського комітету з питань здоров’я нації Ольга Стефанишина.

“Ми чекаємо, що в грудні це станеться. Сподіваємось, що з січня можна буде виписувати ліки на основі медканабісу”, – сказала Стефанишина.

За словами депутатки профільного комітету Ради, найбільше часу у впровадженні системи медканабісу зайняла розробка електронної системи, яка має відстежувати медканабіс від насіння до пігулки. Вона вже готова.