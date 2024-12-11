В Україні вже реєструють перші ліки на основі медканабісу — Стефанишина

Аби система медканабісу запрацювала в Україні, треба, щоб хтось зареєстрував відповідні ліки в Україні. Уже зараз йде процес першої реєстрації таких ліків в Україні.
Про це розповіла журналістам народна депутатка, членкиня парламентського комітету з питань здоров’я нації Ольга Стефанишина.
“Ми чекаємо, що в грудні це станеться. Сподіваємось, що з січня можна буде виписувати ліки на основі медканабісу”, – сказала Стефанишина.
За словами депутатки профільного комітету Ради, найбільше часу у впровадженні системи медканабісу зайняла розробка електронної системи, яка має відстежувати медканабіс від насіння до пігулки. Вона вже готова.
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