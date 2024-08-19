Підтримка легалізації медичного канабісу зросла на 14%, - опитування КМІС

Ще кілька років тому українці демонстрували значно вищий консерватизм у цьому питанні.

Відносна більшість українців позитивно ставляться до легалізації медичного канабісу.

Про це свідчать результати опитування КМІС.

У рамках опитування було проведено експеримент, де різним групам людей ставили запитання з різними формулюваннями.

На базове запитання "Чи підтримуєте ви легалізацію медичного канабісу?" позитивно відповіли 43% опитаних, 16% були проти, а 41% мали нейтральне або невизначене ставлення.

Коли ж акцентували на тому, що йдеться про марихуану як легкий наркотик, підтримка дещо зросла - до 45%, а частка противників збільшилася до 23%.

Найбільша підтримка спостерігалася, коли наголошували на полегшенні болю: 57% респондентів схвалили легалізацію, лише 14% висловилися проти, а 28% залишилися нейтральними або невизначеними.

"Зростання позитивного ставлення до легалізації медичного канабісу можна розглядати як один із індикаторів осучаснення цінностей українців та наближення до європейських / західних, більшої кристалізації України як частини Європейського / Західного світу", - прокоментував заступник директора КМІС Антон Грушецький.

Він також нагадав, що не так давно українці демонстрували значно вищий консерватизм. Наприклад, в одному з опитувань колег ще в 2016 році 85% вважали, що легкі наркотики треба "повністю заборонити". У 2019 році в опитуванні КМІС 76% респондентів відповіли, що вони не будуть користуватися медіа, яке "постійно просуває питання легалізації легких наркотиків, проституції".

Легалізація медканабісу