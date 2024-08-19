Підтримка легалізації медичного канабісу зросла на 14%, - опитування КМІС

Відносна більшість українців позитивно ставляться до легалізації медичного канабісу.
Про це свідчать результати опитування КМІС.
У рамках опитування було проведено експеримент, де різним групам людей ставили запитання з різними формулюваннями.
На базове запитання "Чи підтримуєте ви легалізацію медичного канабісу?" позитивно відповіли 43% опитаних, 16% були проти, а 41% мали нейтральне або невизначене ставлення.
Коли ж акцентували на тому, що йдеться про марихуану як легкий наркотик, підтримка дещо зросла - до 45%, а частка противників збільшилася до 23%.
Найбільша підтримка спостерігалася, коли наголошували на полегшенні болю: 57% респондентів схвалили легалізацію, лише 14% висловилися проти, а 28% залишилися нейтральними або невизначеними.
"Зростання позитивного ставлення до легалізації медичного канабісу можна розглядати як один із індикаторів осучаснення цінностей українців та наближення до європейських / західних, більшої кристалізації України як частини Європейського / Західного світу", - прокоментував заступник директора КМІС Антон Грушецький.
Він також нагадав, що не так давно українці демонстрували значно вищий консерватизм. Наприклад, в одному з опитувань колег ще в 2016 році 85% вважали, що легкі наркотики треба "повністю заборонити". У 2019 році в опитуванні КМІС 76% респондентів відповіли, що вони не будуть користуватися медіа, яке "постійно просуває питання легалізації легких наркотиків, проституції".
Легалізація медканабісу
- 1 грудня 2023 Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу 7457 у другому читанні.
- Згідно із законопроєктом, виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта. Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном. Пацієнти отримуватимуть ліки лише в тих аптеках, які мають відповідну ліцензію і умови для зберігання.
- 15 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу.
- У 2021 році в парламенті пропонували легалізувати використання канабісу винятково в медичних та наукових цілях. Його рекреаційне вживання залишиться поза законом. Однак 13 липня Рада "завернула" законопроєкт. Після цього Міністерство охорони здоров'я винесло його на громадські обговорення. Докладніше про закон у матеріалі “Легалізація медичного канабісу: третя спроба – перший крок”.
- В Україні впровадять електронну інформаційну систему для “прозорого регулювання обігу медичного канабісу на кожному з його етапів”.