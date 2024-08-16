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Тепер в Україні люди з порушеннями слуху чи мовлення можуть звернутися на єдину лінію екстреної допомоги 112

Для цього потрібно надіслати СМС, щоб отримати посилання для відеозв’язку з операторами, які володіють жестовою мовою.

Тепер в Україні люди з порушеннями слуху чи мовлення можуть звернутися на єдину лінію екстреної допомоги 112
Фото: МВС

Тепер в Україні люди з порушеннями слуху чи мовлення можуть звернутися на єдину лінію екстреної допомоги 112, повідомляє МВС із посиланням на першу леді Олену Зеленську. 

Для звернення потрібно надіслати СМС, щоб отримати посилання для відеозв’язку з операторами, які володіють жестовою мовою. 

Зазначається, що за час роботи Служби 112 на робоче місце перекладача жестової мови надійшло понад 17 000 звернень. І хоча більшість із них насправді не були екстреними, сам факт можливості опрацювати такі заявки надзвичайно багато важить у контексті суспільної безбар’єрності.

Загалом до Служби 112 надійшло вже понад 2,5 мільйона викликів, зокрема й від іноземців. Оператори в Києві та Львові володіють англійською, польською, чеською та румунською мовами.

«Єдине вікно» дає змогу пришвидшити порятунок, адже можна викликати кілька екстрених служб одночасно. 

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