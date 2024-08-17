Ляшко призначив в.о генерального директора Охматдиту

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко тимчасово поклав виконання обов’язків генерального директора НДСЛ "Охматдит" на Олександра Уріна, керівника відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій лікарні.

Про це міністр розповів на сторінці у Фейсбуці.

"Сьогодні зустрівся з декількома завідувачами відділень лікарні, аби почути їх думки, обговорити бачення, як має рухатись та розвиватись Охматдит далі, а також хто готовий очолити цей рух в складний час та має довіру колег", – написав він.

Також додав, що рішення щодо призначення Уріна прийняв за результатами зустрічі, з урахуванням порад лікарів.

"Пересвідчився, що колектив лікарні йому довіряє. Зі своєї сторони теж буду всіляко підтримувати рішення, які зроблять Охматдит ще кращим, а ми сьогодні напрацювали їх чимало. Скоро поділимося. Вдячний кожному, хто відгукнувся та готовий активно працювати, аби наша медична система розвивалася", – зазначив Ляшко.

Фото: Віктор Ляшко Нарада у "Охматдиті" із Віктором Ляшком

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