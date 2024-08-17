Ляшко призначив в.о генерального директора Охматдиту

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко тимчасово поклав виконання обов’язків генерального директора НДСЛ "Охматдит" на Олександра Уріна, керівника відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій лікарні.
Про це міністр розповів на сторінці у Фейсбуці.
"Сьогодні зустрівся з декількома завідувачами відділень лікарні, аби почути їх думки, обговорити бачення, як має рухатись та розвиватись Охматдит далі, а також хто готовий очолити цей рух в складний час та має довіру колег", – написав він.
Також додав, що рішення щодо призначення Уріна прийняв за результатами зустрічі, з урахуванням порад лікарів.
"Пересвідчився, що колектив лікарні йому довіряє. Зі своєї сторони теж буду всіляко підтримувати рішення, які зроблять Охматдит ще кращим, а ми сьогодні напрацювали їх чимало. Скоро поділимося. Вдячний кожному, хто відгукнувся та готовий активно працювати, аби наша медична система розвивалася", – зазначив Ляшко.
Що відбувається
- Сьогодні, 17 серпня, гендиректора Охматдиту Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов’язків до завершення перевірок.
- Вчора директор Охматдиту Володимир Жовнір заявив, що "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство", який отримував пожертви на відновлення лікарні після атаки 8 липня, не хоче переказувати зібрані 300 млн на офіційні рахунки Охматдиту.
- 15 серпня, на своїй сторінці у Фейсбук керівник благодійного фонду Євген Вембер заявив, що вони вивчають “всі можливі варіанти для перерахування коштів лікарні”. Але при цьому написав: “Виходить, що за усним розпорядженням міністра фонд має перерахувати 378 млн гривень - без належного правового механізму для цього та без чіткого цільового призначення”.
- Як прокоментував LB.ua Віктор Ляшко, уже працюють правоохоронні органи, вивчаючи ситуацію.