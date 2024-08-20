ДР Конго отримає вакцини від mpox, надані Японією та США

Сполучені Штати та Японія зобов'язалися надати Демократичній Республіці Конго вакцини від захворювання mpox, оголошеного Всесвітньою організацією охорони здоров'я міжнародною надзвичайною ситуацією.

Як зазначає Reuters, саме африканська держава потерпає від вірусу, який раніше називали мавпячою віспою, найбільше. Попри це, під час попереднього спалаху хвороби вакцини, які широко використовували у Європі та Північній Америці, для Конго виявилися недоступними.

Завдяки зусиллям глобальної групи за вакцинацію Gavi та фінансуванню на суму 500 мільйонів доларів цього разу африканська країна не залишиться без засобів профілактики. Прибуття вакцин очікують вже на наступному тижні.