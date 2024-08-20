Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Economist: план наступу на Курську область в Сирського виник у липні. Він тримав його в секреті
Economist: план наступу на Курську область в Сирського виник у липні. Він тримав його в секреті
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
ГоловнаЗдоров'я

ДР Конго отримає вакцини від mpox, надані Японією та США

Раніше країна, що стала епіцентром захворювання, не могла отримати засоби профілактики.

ДР Конго отримає вакцини від mpox, надані Японією та США
Епідемія mpox у ДР Конго
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати та Японія зобов'язалися надати Демократичній Республіці Конго вакцини від захворювання mpox, оголошеного Всесвітньою організацією охорони здоров'я міжнародною надзвичайною ситуацією.

Як зазначає Reuters, саме африканська держава потерпає від вірусу, який раніше називали мавпячою віспою, найбільше. Попри це, під час попереднього спалаху хвороби вакцини, які широко використовували у Європі та Північній Америці, для Конго виявилися недоступними.

Завдяки зусиллям глобальної групи за вакцинацію Gavi та фінансуванню на суму 500 мільйонів доларів цього разу африканська країна не залишиться без засобів профілактики. Прибуття вакцин очікують вже на наступному тижні. 

 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies