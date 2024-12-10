“Що таке МСЕК” у топі абревіатур, які шукали українці у 2024 році, – дані Google Україна

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Користувачі часто шукали, “що таке МСЕК”. Нагадуємо і пояснюємо, коли ця структура зникне.

МСЕК — це медико-соціальні експертні комісії, які виграють вирішальну роль у наданні людині статусу інвалідності.

До 31 грудня 2024 року людині, щоб отримати цей статус, необхідно пройти низку обстежень, стан пацієнта оцінює лікарсько-консультативна комісія (ЛКК), створена при лікарні, до якої людина звернулася.

Висновок ЛКК потім надсилають до МСЕК, щоб людині провели медико-соціальну експертизу.

Після цього людина проходить обстеження МСЕК і отримує результати експертизи, які підтверджують або не підтверджують її інвалідність.

Ця система дискредитувала себе, адже часто можна почути від пацієнтів про зайву бюрократію, величезну кількість паперів, вимагання хабарів та існування схем, при яких інвалідність не дають людині з серйозними захворювання, однак дають, наприклад, ухилянтам, зокрема високопосадовцям.

З 1 січня 2024 влада планує змінити систему, на зміну МСЕК прийде оцінювання повсякденного функціонування, тобто експертна команда. Як кажуть у МОЗ, “для людини проходження шляху до статусу інвалідності значно спроститься, адже більшість процесів буде скорочено та цифровізовано”.

Зокрема, влада планує впровадити один комплексний документ замість 12 довідок та виписок, заносити дані про пацієнта не у паперові журнали, а до електронної системи, підвищити роль лікуючих лікарів у визначенні інвалідності, а також організувати роботу експертних комісій при багатопрофільних лікарнях.

Більше детально про це можна почитати у нашому інтерв'ю з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком.