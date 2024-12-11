Пів години фізичних вправ покращують пам'ять, – дослідження

Користь від їзди на велосипеді на роботу та ранкових пробіжок давно відома. Тепер вчені вважають, що ранкова активність не лише покращує самопочуття протягом дня, а також може бути пов’язана з незначним підвищенням пам’яті наступного дня.
Про це повідомляє The Guardian.
Дослідження, проведене в Університетському коледжі Лондона, показало, що 30 хвилин помірної або інтенсивної активності та нічний сон протягом принаймні шести годин можуть сприяти покращенню розумової діяльності наступного дня.
«Висновок полягає в тому, що фізактивність корисна для мозку, і хороший сон сприяє цьому», — сказала авторка дослідження, докторка Мікаела Блумберг.
Дослідники відзначили, що раніше фізактивність асоціювалася з короткочасним поліпшенням розумових функцій та зниженням ризику деменції. Тепер дослідники кажуть, що користь для мозку має тривалішу дію, ніж очікувалося.
У дослідженні взяли участь 76 дорослих у віці 50-83 років, які не мали когнітивних розладів або деменції. Ці люди носили акселерометр протягом восьми днів, щоб відстежувати свій сон і фізактивність, оскільки вони вели звичайний спосіб життя.
Щодня учасникам давали прості когнітивні онлайн-тести для перевірки їхньої уваги, пам’яті та швидкості обробки інформації.
Результати показали, що наступного дня після 30-хвилинного збільшення помірної та інтенсивної фізактивності показники епізодичної та робочої пам’яті збільшувалися на 2-5%.
Блумберг зазначила, що наступним кроком є проведення подібної роботи з людьми з когнітивними порушеннями. «Ідея в тому, що для людей, які мають легкі когнітивні порушення, незначне підвищення розумової діяльності на щоденній основі може мати величезне значення», — сказала вона.