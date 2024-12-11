Пів години фізичних вправ покращують пам'ять, – дослідження

Дослідження показують, що ходьба або їзда на велосипеді покращують роботу мозку протягом двох днів

Користь від їзди на велосипеді на роботу та ранкових пробіжок давно відома. Тепер вчені вважають, що ранкова активність не лише покращує самопочуття протягом дня, а також може бути пов’язана з незначним підвищенням пам’яті наступного дня.

Про це повідомляє The Guardian.

Дослідження, проведене в Університетському коледжі Лондона, показало, що 30 хвилин помірної або інтенсивної активності та нічний сон протягом принаймні шести годин можуть сприяти покращенню розумової діяльності наступного дня.

«Висновок полягає в тому, що фізактивність корисна для мозку, і хороший сон сприяє цьому», — сказала авторка дослідження, докторка Мікаела Блумберг.

Дослідники відзначили, що раніше фізактивність асоціювалася з короткочасним поліпшенням розумових функцій та зниженням ризику деменції. Тепер дослідники кажуть, що користь для мозку має тривалішу дію, ніж очікувалося.

У дослідженні взяли участь 76 дорослих у віці 50-83 років, які не мали когнітивних розладів або деменції. Ці люди носили акселерометр протягом восьми днів, щоб відстежувати свій сон і фізактивність, оскільки вони вели звичайний спосіб життя.

Щодня учасникам давали прості когнітивні онлайн-тести для перевірки їхньої уваги, пам’яті та швидкості обробки інформації.

Результати показали, що наступного дня після 30-хвилинного збільшення помірної та інтенсивної фізактивності показники епізодичної та робочої пам’яті збільшувалися на 2-5%.

Блумберг зазначила, що наступним кроком є проведення подібної роботи з людьми з когнітивними порушеннями. «Ідея в тому, що для людей, які мають легкі когнітивні порушення, незначне підвищення розумової діяльності на щоденній основі може мати величезне значення», — сказала вона.