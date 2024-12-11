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Пацієнти України: В держбюджеті – шалений дефіцит виділених коштів на ліки

У держбюджеті не вистачає 8 млрд грн на покриття базових ліків для пацієнтів. 

Пацієнти України: В держбюджеті – шалений дефіцит виділених коштів на ліки
Робота аптеки , яка входить до програми 'Доступні ліки' у Запоріжжі.
Фото: zp.gov.ua

У державному бюджеті на 2025 рік передбачено 11,8 млрд грн на закупівлю ліків та медвиробів. Це 59, 6% від потреби. Тобто дефіцит фінансування тут – 40,4%. 

Про це журналістам розповіла виконавча директорка благодійного фонду "Пацієнти України" Інна Іваненко.

“Це шалений дефіцит, що сильно відображається на якості життя людей”, – сказала Іваненко. 

За її словами, централізовані закупівлі покривають лише базову терапію, першу лінію лікування. А пацієнти можуть мати ускладнені види своїх захворювань, які потребують другої, третьої лінії терапії. 

“І це величезна проблема, бо це інноваційне коштовне лікування. У бюджеті закладено на це мало коштів”, – додала Іваненко. 

Загалом на такі ліки передбачено у 2025 році 264,8 млн грн. Це 13,2% від потреби. Тобто на інноваційне лікування не вистачає 86,8% потрібних грошей. Це треба додатково 1.7 млрд грн. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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