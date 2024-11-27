У Київській області є лікарні, які закуповують за держкошт надто мало ліків, аби безплатно лікувати пацієнтів – НСЗУ

У Київській області є лікарні, які мають наднизький рівень закупівлі ліків для пацієнтів за держкошт.

Про це під час брифінгу за результатами моніторингу у першому півріччі 2024 року повідомила журналістам голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак, передає кореспондентка LB.ua.

“Наприклад, Макарівська лікарня за весь 2023 закупила ліків на 10 000 грн, Бородянська – на 150 000 грн”, – навела приклади Гусак. Також Згурівська, Димерська, Вишнівська лікарні.

Загалом, за її словами, в середньому лікарні Київської області витратити 7% від суми договору з НСЗУ на придбання ліків. Це замало. Бо, наприклад,

Білоцерківська лікарня №2 – витратила на ліки 24% від суми договору з НСЗУ, це 75 млн на рік. Бориспільська лікарня витратила 33 млн (23% від суми договору). Березанська – 11 млн (22%). Васильсівська – 20 млн.

“Сьогодні будемо з’ясовувати, чому так”, – анонсувала майбутню закриту зустріч з головами громад і медзакладів Гусак.



