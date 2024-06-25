Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Зеленський замінив генерала Содоля
Зеленський замінив генерала Содоля
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
ГоловнаЗдоров'я

Інструмент, якого бракувало: НСЗУ запустила дашборд, де можна подивитися, де є потрібні вам лікар чи послуга

Національна служба здоров’я запустила новий дашборд «Електронна карта місць надання послуг за програмою медичних гарантій».

Інструмент, якого бракувало: НСЗУ запустила дашборд, де можна подивитися, де є потрібні вам лікар чи послуга
Дашборд НСЗУ
Фото: Скриншот Василя Півня

Відтепер українці можуть легко знайти найближчий медзаклад, який надає потрібну вам послугу за кодом направлення, конкретним медичним втручанням або пакетом медпослуг.

Про це повідомив начальник аналітичного управління НСЗУ Василь Півень.

На дашборді можна:

  1. Переглядати, в якому медзакладі надають певну послугу.
  2. Знайти потрібного лікаря або місце, де можна пройти обстеження.
  3. Виконувати пошук за пакетом медичних послуг, кодом послуги з електронного направлення, її назвою, спеціалізацією медпрацівників та кодом медичного втручання.

LB.ua протестував дашборд. Його справді не вистачало пацієнтам упродовж усіх років дії програми медичних гарантій. Там ви можете знайти, де є потрібен вам дитячий алерголог, наприклад, у Львові. Або хто робить комп’ютерну томографію мозку у Києві. 

Фільтри надають можливість обрати область, громаду, населений пункт, форму власності та назву надавача послуг.

Дашборд містить статистику наданих послуг за останні 3 місяці та буде оновлюватися двічі на місяць, щоб завжди був доступ до актуальної інформації.

Дашборд складається з двох основних розділів:

  1. «Місця надання послуг із медичної допомоги. Карта» — тут можна побачити карту з розташуванням місць надання послуг відповідно до обраних фільтрів та довідкову інформацію про надавача послуг.
  2. «Місця надання послуг медичної допомоги. Таблиця» — цей розділ представляє детальну таблицю з інформацією про надавачів послуг за застосованими фільтрами.

Під дашбордом є докладна інструкція з користування.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies