Інструмент, якого бракувало: НСЗУ запустила дашборд, де можна подивитися, де є потрібні вам лікар чи послуга

Відтепер українці можуть легко знайти найближчий медзаклад, який надає потрібну вам послугу за кодом направлення, конкретним медичним втручанням або пакетом медпослуг.

Про це повідомив начальник аналітичного управління НСЗУ Василь Півень.

На дашборді можна:

Переглядати, в якому медзакладі надають певну послугу. Знайти потрібного лікаря або місце, де можна пройти обстеження. Виконувати пошук за пакетом медичних послуг, кодом послуги з електронного направлення, її назвою, спеціалізацією медпрацівників та кодом медичного втручання.

LB.ua протестував дашборд. Його справді не вистачало пацієнтам упродовж усіх років дії програми медичних гарантій. Там ви можете знайти, де є потрібен вам дитячий алерголог, наприклад, у Львові. Або хто робить комп’ютерну томографію мозку у Києві.

Фільтри надають можливість обрати область, громаду, населений пункт, форму власності та назву надавача послуг.

Дашборд містить статистику наданих послуг за останні 3 місяці та буде оновлюватися двічі на місяць, щоб завжди був доступ до актуальної інформації.

Дашборд складається з двох основних розділів:

«Місця надання послуг із медичної допомоги. Карта» — тут можна побачити карту з розташуванням місць надання послуг відповідно до обраних фільтрів та довідкову інформацію про надавача послуг. «Місця надання послуг медичної допомоги. Таблиця» — цей розділ представляє детальну таблицю з інформацією про надавачів послуг за застосованими фільтрами.

Під дашбордом є докладна інструкція з користування.