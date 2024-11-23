Великий прийом їжі після 17:00 нашкодить здоров'ю, каже нове дослідження

Вчені з Відкритого університету в Барселоні (UOC) та Колумбійського університету в Нью-Йорку дослідили : якщо ви з‘їдаєте понад 45% своїх добових калорій після 17:00, то можете отримати серйозні наслідки для здоров’я.

Висновок можна проілюструвати типовою ситуацією про бігав увесь день, не мав часу нормально поїсти, а ввечері сів і «компенсував» їжею сніданок, обід і вечерю.

Тобто вчені підтвердили поради дієтологів про те, що вечеря має легкою. Опублікували дослідження у журналі Nutrition & Diabetes.

Дослідження науковців показало, що великі прийоми їжі після 17:00 пов’язані з підвищенням рівня глюкози (цукру в крові), зі шкідливими наслідками для здоров’я.

Дослідження проводили в медцентрі Ірвінга Колумбійського університету в Нью-Йорку під керівництвом докторки наук Діани Діас Ріццоло, члена факультету наук про здоров’я UOC.

«Підтримка високого рівня глюкози у крові протягом тривалого періоду часу може мати наслідки, включаючи вищий ризик прогресування діабету 2 типу, збільшення ризику серцево-судинних захворювань через пошкодження, яке високий рівень глюкози завдає кровоносним судинам, також посилення хронічного запалення, яке загострює серцево-судинні захворювання. і метаболічні пошкодження», – пояснює Ріццоло.

Раніше експерти вважали, що головним наслідком пізньої вечері є набір ваги. Це було пов’язано з тим фактом, що люди, як правило, обирають гіршу їжу ввечері, наприклад, споживають більше ультраоброблених продуктів, оскільки гормони, які регулюють почуття голоду та ситості, змінюються, коли люди не їдять протягом світлового дня.

Це дослідження ж показує, що вечірній великий прийом їжі сам по собі може шкодити метаболізму рівню глюкози в крові, незалежно від кількості спожитих калорій протягом дня, ваги і жиру в організмі.

У дослідженні взяли участь 26 учасників 50 - 70 років, які мали надмірну вагу або ожиріння, а також мали переддіабет або діабет 2 типу.

Рівень толерантності до глюкози учасників порівнювали, і їх розділили на дві групи: тих, хто вечеряє раніше і більшу частину щоденних калорій з’їдає до вечора, і тих, хто вечеряє після 17:00 і тоді з‘їдає 45% або більше добових калорій.

Дві групи їли однакову кількість калорій і однакову їжу протягом дня, але робили це в різний час. Учасники використовували мобільний додаток для запису їжі в режимі реального часу.

Основний висновок дослідження в тому, що люди, які пізно їли, гірше переносили глюкозу незалежно від ваги чи складу раціону. Також виявили, що вони, як правило, їли більше вуглеводів і жирів протягом вечора.

Ріццоло каже, що «здатність організму метаболізувати глюкозу обмежена вночі, тому що секреція інсуліну знижується. А чутливість

клітин до цього гормону знижується через циркадний ритм, який визначається центральним годинником у мозку, який узгоджується з годинами денного та нічного світла».

З огляду на результати дослідження та розглядаючи їх з належною обережністю, оскільки для глибшого розуміння потрібні подальші дослідження, вчені радять вживати основну кількість калорій таки удень, за сніданком та обідом.