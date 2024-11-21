Рада підтримала у першому читанні формування комплексної соцпідтримки для осіб з обмеженою працездатністю

Сьогодні, 21 листопада, Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт 12209 щодо формування комплексної соціальної підтримки для осіб з обмеженою працездатністю
За основу законопроєкт підтримали 230 народних обранців, повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Запровадження статусу “працездатності” поряд із статусом “інвалідності”:
- Статус “працездатності” враховуватиме вплив функціональних обмежень на здатність особи до праці.
- Оцінка працездатності інтегрується у процес реабілітації.
Індивідуальний підхід до реабілітації:
- Відновлення здоров’я базується на індивідуальних потребах, включаючи допоміжні засоби, соціальні послуги, безкоштовні ліки та перенавчання.
- Оцінка працездатності проводиться після завершення повного курсу реабілітації.
Автоматичне нарахування страхових виплат:
- Статус “стійке повне обмеження працездатності” забезпечує автоматичні щомісячні страхові виплати з можливістю коригування залежно від інших джерел доходу.
- Статус “стійке часткове обмеження працездатності” передбачає підтримку у працевлаштуванні, навчанні або перенавчанні та виплати за умови активної участі у реабілітаційному процесі.
- Особи зі статусом “працездатний” вважаються такими, що не потребують підтримки соціального страхування.
Дистанційна та анонімна оцінка працездатності:
- Проводиться на основі інформації без персональних даних, заявка подається після реабілітації в електронному або паперовому форматі.
- Оцінювання здійснюють незалежні експерти.
Посилення фінансової підтримки під час реабілітації:
- Збільшення виплат для осіб, які тимчасово втратили працездатність через хворобу чи травму.
- Страхові виплати можуть тривати до одного року у складних випадках.
Одноразова страхова виплата:
- Одноразова страхова виплата у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням здійснюватиметься незалежно від того, як цей випадок чи захворювання вплинули на працездатність потерпілого.