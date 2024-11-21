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Рада підтримала у першому читанні формування комплексної соцпідтримки для осіб з обмеженою працездатністю

Серед іншого, законопроєкт передбачає індивідуальний підхід до реабілітації та автоматичне нарахування страхових виплат.

Рада підтримала у першому читанні формування комплексної соцпідтримки для осіб з обмеженою працездатністю
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 21 листопада, Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт 12209 щодо формування комплексної соціальної підтримки для осіб з обмеженою працездатністю 

За основу законопроєкт підтримали 230 народних обранців, повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

Запровадження статусу “працездатності” поряд із статусом “інвалідності”:

  • Статус “працездатності” враховуватиме вплив функціональних обмежень на здатність особи до праці.
  • Оцінка працездатності інтегрується у процес реабілітації.

Індивідуальний підхід до реабілітації:

  • Відновлення здоров’я базується на індивідуальних потребах, включаючи допоміжні засоби, соціальні послуги, безкоштовні ліки та перенавчання.
  • Оцінка працездатності проводиться після завершення повного курсу реабілітації.

Автоматичне нарахування страхових виплат:

  • Статус “стійке повне обмеження працездатності” забезпечує автоматичні щомісячні страхові виплати з можливістю коригування залежно від інших джерел доходу.
  • Статус “стійке часткове обмеження працездатності” передбачає підтримку у працевлаштуванні, навчанні або перенавчанні та виплати за умови активної участі у реабілітаційному процесі.
  • Особи зі статусом “працездатний” вважаються такими, що не потребують підтримки соціального страхування.

Дистанційна та анонімна оцінка працездатності:

  • Проводиться на основі інформації без персональних даних, заявка подається після реабілітації в електронному або паперовому форматі.
  • Оцінювання здійснюють незалежні експерти.

Посилення фінансової підтримки під час реабілітації:

  • Збільшення виплат для осіб, які тимчасово втратили працездатність через хворобу чи травму.
  • Страхові виплати можуть тривати до одного року у складних випадках.

Одноразова страхова виплата:

  • Одноразова страхова виплата у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням здійснюватиметься незалежно від того, як цей випадок чи захворювання вплинули на працездатність потерпілого.
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