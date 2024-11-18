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Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки

Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підляса повідомила, що комітет проголосував за те, аби виключили зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі з проекту Держбюджету-2025.

Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
Фото: надано НДСЛ Охматдит

Раніше вимога рахунків лікарень у казначействі збурила як багатьох медиків, так і експертне середовище. 

Профільні організації, такі як “Пацієнти України”, “Медичні лідери” та “Здорові рішення”, виступали проти цієї ініціативи Міністерства фінансів.

Заявляли, що через це лікарні “можуть повернутися під ручне управління та втратити здобуту за реформи автономію; найгірші наслідки ця зміна матиме для тисяч пацієнтів, які у наступному році можуть не отримати необхідного лікування вчасно”. 

Адже у разі ухвалення норми про казначейство “лікарні не зможуть оперативно розпоряджатися власними коштами, швидко закривати ургентні потреби в умовах війни, вчасно виплачувати зарплати, бо на все буде необхідний дозвіл «згори». Так гроші за надані медпослуги надходитимуть від Національної служби здоровʼя України (НСЗУ) не на окремі рахунки лікарень в банках, а у державну скарбницю. Погоджувати з казначейством треба буде кожну закупівлю, виплату зарплат чи закупівлю розхідних матеріалів, що затягне процеси на місяці. Вже зараз казначейство погоджує платежі впродовж кількох тижнів, якщо в один момент сюди доєднаються ще 2 000 медзакладів, погодження затягнеться на місяці”.

«Бажання повернути лікарні на казначейські рахунки сигналізує про намір знищити автономію лікарень та згорнути всі здобутки медреформи», — заявляла голова ГО «Медичні лідери» Юлія Брикульська. 

Виконавча директорка БФ «Пацієнти України» Інна Іваненко додавала: «Ми роками боремося з неформальними платежами, але затримки в закупівлях ліків спровокують нову хвилю неформальних внесків та відкинуть систему охорону здоров’я на десятки років назад. Фактично, це поверне до моделі, яка діяла у совку».

Мінфін натомість заявляв, що такий крок не ускладнить роботу лікарень, і держава "не буде впливати на витрачання коштів надавачів медичних послуг". Свою ініціативу Мінфін пояснював тим, що "в умовах війни та критичності підтримки ліквідності єдиного державного казначейського рахунку зберігання коштів, отриманих за програмою медичних гарантій, на банківських рахунках не сприяє фінансовій стійкості держави".

Кошти за програмою медичних гарантій планують перераховувати медзакладам на небюджетні рахунки в органах казначейства. І це нібито не ускладнить для закладів процесу їхнього використання.

Співзасновник Українського центру охорони здоров‘я (UHC) Павло Ковтонюк вважає, що реальна причина бажання Мінфіну інша: “Мінфіну потрібні гроші у казначейській системі. Усі публічні сфери – там, медична – ні”. 

Лікарська та пацієнтська спільноти звернулися з відповідним листом на бюджетний комітет та закликали прибрати вимогу Мінфіну. Це і сталося.

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