Львівський суд виправдав «доктора Пі»

У 2017 році Слюсарчук отримав 8 років тюрми за звинувачення у медичному втручанні, що призвело до смерті пацієнтів, а також шахрайстві та використанні підроблених документів.

Шевченківський районний суд Львова виправдав «доктора Пі» Андрія Слюсарчука, передає «УП. Життя» з посиланням на адвоката Ярослава Зейкана.

Вирок винесли 14 листопада.

У 2014-му Слюсарчука засудили до 8 років тюрми за звинувачення у медичному втручанні, що призвело до смерті пацієнтів, використанні підроблених документів про освіту та шахрайстві в особливо великих розмірах.

Справа «доктора Пі»