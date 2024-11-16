Львівський суд виправдав «доктора Пі»

Шевченківський районний суд Львова виправдав «доктора Пі» Андрія Слюсарчука, передає «УП. Життя» з посиланням на адвоката Ярослава Зейкана.
Вирок винесли 14 листопада.
У 2014-му Слюсарчука засудили до 8 років тюрми за звинувачення у медичному втручанні, що призвело до смерті пацієнтів, використанні підроблених документів про освіту та шахрайстві в особливо великих розмірах.
Справа «доктора Пі»
- Слюсарчука посадили завдяки розслідуванню газети "Експрес". Журналісти звинуватили "доктора Пі" (прозваного так за фокус з відтворенням числа Пі) в серії тяжких злочинів, скоєних під час лікарської діяльності на підставі сфальсифікованих документів: доведенні людей до смерті, постановці помилкових діагнозів з метою вимагання грошей, торгівлі російськими медичними препаратами за багаторазово завищеними цінами, контрабанді заборонених психотропних препаратів.
- У лютому 2014 року чоловік був визнаний винним у п'яти випадках незаконної лікарської діяльності, двох вбивствах із необережності, шахрайстві та підробці документів.
- У місцях позбавлення волі він провів чотири роки і сім місяців. У 2015-му спробував вчинити самогубство, вживши невідому речовину. Засудженого перевели в комунальну лікарню швидкої допомоги.
- Влітку 2016 року він вийшов на свободу за так званим "законом Савченко". Тому вважається, що Слюсарчук відсидів майже сім років.
- У 2017 році Апеляційний суд Тернопільської області скасував вирок і відправив справу на новий розгляд.