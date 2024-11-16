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Львівський суд виправдав «доктора Пі»

У 2017 році Слюсарчук отримав 8 років тюрми за звинувачення у медичному втручанні, що призвело до смерті пацієнтів, а також шахрайстві та використанні підроблених документів.

Львівський суд виправдав «доктора Пі»
Андрій Слюсарчук
Фото: mksat.net

Шевченківський районний суд Львова виправдав «доктора Пі» Андрія Слюсарчука, передає «УП. Життя» з посиланням на адвоката Ярослава Зейкана.

Вирок винесли 14 листопада.

У 2014-му Слюсарчука засудили до 8 років тюрми за звинувачення у медичному втручанні, що призвело до смерті пацієнтів, використанні підроблених документів про освіту та шахрайстві в особливо великих розмірах.

Справа «доктора Пі»

  • Слюсарчука посадили завдяки розслідуванню газети "Експрес". Журналісти звинуватили "доктора Пі" (прозваного так за фокус з відтворенням числа Пі) в серії тяжких злочинів, скоєних під час лікарської діяльності на підставі сфальсифікованих документів: доведенні людей до смерті, постановці помилкових діагнозів з метою вимагання грошей, торгівлі російськими медичними препаратами за багаторазово завищеними цінами, контрабанді заборонених психотропних препаратів.
  • У лютому 2014 року чоловік був визнаний винним у п'яти випадках незаконної лікарської діяльності, двох вбивствах із необережності, шахрайстві та підробці документів. 
  • У місцях позбавлення волі він провів чотири роки і сім місяців. У 2015-му спробував вчинити самогубство, вживши невідому речовину. Засудженого перевели в комунальну лікарню швидкої допомоги.
  • Влітку 2016 року він вийшов на свободу за так званим "законом Савченко". Тому вважається, що Слюсарчук відсидів майже сім років. 
  • У 2017 році Апеляційний суд Тернопільської області скасував вирок і відправив справу на новий розгляд.
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