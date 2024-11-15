Військовий, який привласнив частину зібраних для ЗСУ коштів, отримав підозру

Зловмисник витратив понад 357 тисяч гривень на свій розсуд.

Військовослужбовець привласнив частину коштів, які збирав на постачання зброї та БпЛА для однієї із військових частин ЗСУ. В результаті отримав підозру.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що підозрюваний організовував збори, але згодом витратив частину зібраних коштів на свій розсуд – йдеться про понад 357 тисяч гривень.

Видання Babel пише, що йдеться про Владислава Сорда, якому користувачі у соцмережах згадали про невідзвітований збір на міномети, який був оголошений ще у 2022 році.

Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання військового.

Наразі йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.