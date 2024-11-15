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На Київщині представник ДФТГ стріляв у чоловіка, але не влучив

Представник ДФТГ перебував у складі групи оповіщення, яка згідно наказу ТЦК перевіряла документи у чоловіків.

На Київщині представник ДФТГ стріляв у чоловіка, але не влучив
На Київщині представник ДФТГ стріляв у чоловіка, але не влучив
Фото: Скріншот з відео

Слідчі поліції Київської області розпочали кримінальне провадження за фактом стрілянини у с. Щасливе.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Як з'ясували слідчі, група оповіщення згідно наказу ТЦК перевіряла чоловіків на наявність військово-облікових документів біля одного із підприємств. Під час перевірки документів у водія, пасажир вийшов з авто та побіг на територію підприємства”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення, став наздоганяти чоловіка та “здійснив два постріли у повітря”. 

Поліцейські запевнили, що внаслідок стрілянини потерпілих немає.

Правоохоронці вилучили пристрій для відстрілу гумових куль та гільзи. Дії представника ДФТГ кваліфіковані як хуліганство, санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

В свою чергу, Міноборони повідомило, що вивчає інформацію щодо інциденту із застосуванням зброї нібито співробітником територіального центру комплектування у Щасливому.

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