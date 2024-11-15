На Київщині представник ДФТГ стріляв у чоловіка, але не влучив

Слідчі поліції Київської області розпочали кримінальне провадження за фактом стрілянини у с. Щасливе.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.
“Як з'ясували слідчі, група оповіщення згідно наказу ТЦК перевіряла чоловіків на наявність військово-облікових документів біля одного із підприємств. Під час перевірки документів у водія, пасажир вийшов з авто та побіг на територію підприємства”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення, став наздоганяти чоловіка та “здійснив два постріли у повітря”.
Поліцейські запевнили, що внаслідок стрілянини потерпілих немає.
Правоохоронці вилучили пристрій для відстрілу гумових куль та гільзи. Дії представника ДФТГ кваліфіковані як хуліганство, санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
В свою чергу, Міноборони повідомило, що вивчає інформацію щодо інциденту із застосуванням зброї нібито співробітником територіального центру комплектування у Щасливому.