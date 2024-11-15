На Львівщині правоохоронця підозрюють у незаконному переправленні чоловіків через кордон

Свої послуги правоохоронець оцінював у 5 тисяч євро.

Працівники ДБР підозрюють правоохоронця зі Львівщини у незаконному переправленні чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Відомо, що підозрюваний шукав серед своїх знайомих охочих виїхати з України та на власному авто довозив їх до кордону з Румунією.

"У жовтні він намагався переправити до Європи мешканців Львівської та Закарпатської областей. Він підібрав одного у Львові, а потім заїхав ще за трьома "клієнтами" до Стрия та Виноградова", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронець довіз чоловіків до прикордонної зони, що в Берегівському районі на Закарпатті, після чого передав їм електронну мапу з маршрутом руху, щоб вони самостійно перетнули пішки кордон з Румунією. Усіх чотирьох чоловіків затримали прикордонники.

Ціна за таку "логістичну послугу" коливалась в межах 5 тисяч євро. Фігурант встиг взяти з порушників понад 20 тис. євро.

Йому повідомлено про підозру у незаконному переправленню осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.