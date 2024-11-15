НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
(Не)Їсти, донатити, любити. Як правильно провести Різдвяний піст
(Не)Їсти, донатити, любити. Як правильно провести Різдвяний піст
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді
Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді
Командиру підрозділу Сил спеціальних операцій оголосили підозру у роботі на ГРУ
Командиру підрозділу Сил спеціальних операцій оголосили підозру у роботі на ГРУ
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
Внаслідок російської атаки в Одесі загинула жінка, 10 поранених (оновлено)
Внаслідок російської атаки в Одесі загинула жінка, 10 поранених (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

15 українських дітей вдалося повернути з окупації

Вони перебували на ТОТ Донеччини, Херсонщини і Запорізької області.

15 українських дітей вдалося повернути з окупації
Микола Кулеба
Фото: Facebook/Микола Кулеба

Ще 15 українських дітей вдалося повернути з окупації.

Про це повідомив керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба. 

За його словами, діти перебували на ТОТ Донеччини, Херсонщини і Запорізької області. Одній дитині мати оформила російські документи, аби малечу не забрали окупанти. Рідні ще одного хлопця вирішили виїхати з ТОТ, бо він почав впадати у депресію. Ще один неповнолітній у 17 років отримав повістку з вимогою служити в окупаційні армії.

«Зараз усі діти та їхні сімʼї в безпеці, кожен отримує необхідну допомогу в наших центрах», - додав Кулеба.

Він зазначив, що всього його команді вдалося повернути вже 538 дітей.

  • Минулого місяця стало відомо, що з тимчасово окупованої території Херсонщини в Україну вдалося повернути ще чотирьох дітей.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies