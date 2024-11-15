Вони перебували на ТОТ Донеччини, Херсонщини і Запорізької області.

Ще 15 українських дітей вдалося повернути з окупації.

Про це повідомив керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

За його словами, діти перебували на ТОТ Донеччини, Херсонщини і Запорізької області. Одній дитині мати оформила російські документи, аби малечу не забрали окупанти. Рідні ще одного хлопця вирішили виїхати з ТОТ, бо він почав впадати у депресію. Ще один неповнолітній у 17 років отримав повістку з вимогою служити в окупаційні армії.

«Зараз усі діти та їхні сімʼї в безпеці, кожен отримує необхідну допомогу в наших центрах», - додав Кулеба.

Він зазначив, що всього його команді вдалося повернути вже 538 дітей.