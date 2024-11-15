У центрах зайнятості на на ТОТ України агітують збирати дрони для армії РФ

Створивши гуманітарну кризу на ТОТ, окупанти намагаються використати це на свою користь.

На тимчасово окупованих територіях України росіяни набирають працівників для збирання дронів на потреби армії РФ.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

Процес збирання дронів відбувається у цехах на окупованих територіях. Відповідну роботу пропонують створені окупантами центри зайнятості. Таким чином, створивши гуманітарну кризу, ворог намагається використати це на свою користь.

"Зауважимо, що це є порушенням міжнародного права, яке забороняє долучати мешканців окупованих територій до роботи на загарбників. Проте Кремль вчергове демонструє зневагу до законів війни", — наголошують в ЦНС.