Deep State: росіяни тиснуть на околиці Курахового

Росіяни продовжують тиснути із північної, південної та східної сторін Курахового.

Про це повідомила аналітична група Deep State.

На північ від міста окупанти не зупиняються у своїх спробах закріпитися в селі Сонцівка та повністю його зайняти. «Дотискають вони і Новоселидівку, але найбільша увага північного фасу Курахового прикута до відтинку Берестки-Іллінка... Попри заяви і спростування на основі брехливих доповідей, які йдуть на гору, Іллінка є окупованою, а окремі одиниці піхоти візуально помічаються вже навіть в районі Берестків. Задача кацапів в цьому районі — дійти до Старих Тернів», - зауважили аналітики.

Під постійним тиском ворога перебувають східні околиці Курахового: тут росіяни здійснюють механізовані штурми, пробують вийти на окраїну міста, десантувати піхоту, яка намагається закріплятися в приватному секторі. «Один з останніх штурмів закінчився успіхом та закріпленням в школі №3, але на даний момент відомо, що будівля була зачищена від ворога», - додали у Deep State.

Окремо аналітична група виділила ситуацію в районі між населеними пунктами Дальнє й Успенівка.

«Кишеня», яка утворилася по лінії Антонівка-Катеринівка-Єлизаветівка-Іллінка-Романівка-Ганнівка перебуває під загрозою майбутнього контролю з боку ворога, адже кацапи дуже наполегливо лізуть через Дальнє на Успенівку, маючи успіхи. Останнє село відіграє важливу роль у логістиці та в цілому контролю ситуації для угрупування військ СОУ в «кишені», - зазначили аналітики.

На південь від Курахового ситуація незмінна. Тут ворог пробує просуватися по відтинку Ясна Поляна-Максимівка в бік траси Н15 Запоріжжя-Донецьк. У майбутньому цеможе стати наслідком перекриття логістики підрозділів Сил оборони, взявши її, як мінімум, під вогневий контроль.