Deep State: росіяни тиснуть на околиці Курахового

Росіяни продовжують тиснути із північної, південної та східної сторін Курахового.
Про це повідомила аналітична група Deep State.
На північ від міста окупанти не зупиняються у своїх спробах закріпитися в селі Сонцівка та повністю його зайняти. «Дотискають вони і Новоселидівку, але найбільша увага північного фасу Курахового прикута до відтинку Берестки-Іллінка... Попри заяви і спростування на основі брехливих доповідей, які йдуть на гору, Іллінка є окупованою, а окремі одиниці піхоти візуально помічаються вже навіть в районі Берестків. Задача кацапів в цьому районі — дійти до Старих Тернів», - зауважили аналітики.
Під постійним тиском ворога перебувають східні околиці Курахового: тут росіяни здійснюють механізовані штурми, пробують вийти на окраїну міста, десантувати піхоту, яка намагається закріплятися в приватному секторі. «Один з останніх штурмів закінчився успіхом та закріпленням в школі №3, але на даний момент відомо, що будівля була зачищена від ворога», - додали у Deep State.
Окремо аналітична група виділила ситуацію в районі між населеними пунктами Дальнє й Успенівка.
«Кишеня», яка утворилася по лінії Антонівка-Катеринівка-Єлизаветівка-Іллінка-Романівка-Ганнівка перебуває під загрозою майбутнього контролю з боку ворога, адже кацапи дуже наполегливо лізуть через Дальнє на Успенівку, маючи успіхи. Останнє село відіграє важливу роль у логістиці та в цілому контролю ситуації для угрупування військ СОУ в «кишені», - зазначили аналітики.
На південь від Курахового ситуація незмінна. Тут ворог пробує просуватися по відтинку Ясна Поляна-Максимівка в бік траси Н15 Запоріжжя-Донецьк. У майбутньому цеможе стати наслідком перекриття логістики підрозділів Сил оборони, взявши її, як мінімум, під вогневий контроль.
- За інформацією Генштабу ЗСУ, на Курахівському напрямку 15 листопада загарбники атакували 26 разів поблизу Берестків, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього та Антонівки. Десять спроб окупантів просунутися вперед вже відбили. Також ворог завдав авіаційного удару по Кураховому, скинувши дві авіабомби.