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Ворохта і Урич увійшли до топу туристичних сіл світу

Це рейтинг ООН Туризм, до якого цьогоріч включили 55 населених пунктів. 

Ворохта і Урич увійшли до списку найкращих у світі сіл для туризму
Фото: ДАРТ
Ворохта і Урич увійшли до списку найкращих у світі сіл для туризму

Ворохта і Урич увійшли до 55 найкращих туристичних сіл світу за версією ООН Туризм (UN Tourism) 2024. Це вперше, коли українські села потрапили цієї туристичної мережі, повідомили в Державному агентстві з питань розвитку туризму

Переможців обирали серед 260 сіл з понад 60 країн. Офіційні нагороди для Урича та Ворохти до України з Колумбії, де оголосили переможців під час 122-ї сесії Виконавчої ради ООН з туризму, привезуть представники директор із зовнішніх звʼязків UN Tourism Бека Джакелі та директор Європейського регіону Кордула Вольмутер. 

Нагородження переможців відбудеться 28 листопада на ІІІ Національному туристичному саміті у Львові.

Очільниця Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів пояснила, що завдяки нагороді села отримають менторство від ООН Туризм та потенційну фінансову підтримку іноземних донорів. Перебування в списку переможців також приверне увагу туристів.

Загалом Україна подавала до участі в конкурсі п'ять сіл: крім Ворохти і Урича, ще Зелений Гай, Квасів, Оливки. 

ООН Туризм започаткував глобальну ініціативу "Найкращі туристичні села" (The Best Tourism Villages) у 2021 році. Зараз мережа найкращих туристичних сіл ООН Туризм, до якої входило 199 населених пунктів з усього світу, поповнилася ще 55 новими, в тому числі двома українськими. 

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