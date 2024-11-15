На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 437 людей, у тому числі 20 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 14 листопада росіяни поранили 3 жителів Донеччини: у Щербинівці, Вовковому і Шевченку”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 15 листопада.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки; у Дачному пошкоджено 13 будинків. У Покровську пошкоджено будинок.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено будинок. У Романівці Іллінівської громади пошкоджено 1 об'єкт. У Костянтинівці пошкоджені 9 будинків, ще 5 — у Миколаївці.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 приватних будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 2 промислові будівлі. У Щербинівці Торецької громади поранено людину, пошкоджено будинок.

Нагадаємо, вночі захисники збили ракету і 25 БпЛА. Вранці ворог підняв у небо бомбардувальники.