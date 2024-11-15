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​На півночі Росії зафіксовано зліт 8 бомбардувальників Ту-95МС, - Повітряні сили

Вони можуть бути носіями крилатих ракет, які Росія застосовує для ударів по Україні.

​На півночі Росії зафіксовано зліт 8 бомбардувальників Ту-95МС, - Повітряні сили
Туполєв ТУ-95МС з ракетами Х-101 (архівне фото)
Фото: Міноборони РФ

На півночі Росії зафіксовано зліт 8 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що літаки з аеродрому "Оленья" здійснюють політ у південно-східному напрямку. 

"За уточненими даними у повітрі близько 8-ми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС", - йдеться в повідомленні.

У разі ракетної загрози Повітряні сили обіцяють повідомити додатково та закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Ту-95МСТ - це радянський стратегічний бомбардувальник, модернізовану версія якого Росія активно використовує у війні проти України. Ці літаки стали одним із основних засобів для завдання ракетних ударів. Вони несуть на борту різноманітні крилаті ракети, такі як Х-101.

Разом із тим, Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що станом на 06:00 у Чорному та Азовському морях морі ворожі кораблі відсутні. 

У Середземному морі 2 ворожі кораблі, 1 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет. 

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