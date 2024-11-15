Сили оборони ліквідували ще 1520 російських окупантів

Нагадаємо, що ППО Сухопутних військ за тиждень знищила понад 180 російських дронів .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.11.24 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1520 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 717590 військових.

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