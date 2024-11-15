Сили оборони ліквідували ще 1520 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1520 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 717590 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 717590 (+1520)
- танків ‒ 9330 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 18968 (+21)
- артилерійських систем – 20492 (+20)
- РСЗВ – 1252 (+0)
- засоби ППО ‒ 999 (+2)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18886 (+34)
- крилаті ракети ‒ 2641 (+1)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29167 (+77)
- спеціальна техніка ‒ 3645 (+16)
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що ППО Сухопутних військ за тиждень знищила понад 180 російських дронів.