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Сили оборони ліквідували ще 1520 російських окупантів

Загалом Росія втратила в Україні 717590 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1520 російських окупантів
Фото: скрин відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1520 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 717590 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 717590 (+1520) 
  • танків ‒ 9330 (+11)
  • бойових броньованих машин ‒ 18968 (+21) 
  • артилерійських систем – 20492 (+20) 
  • РСЗВ – 1252 (+0) 
  • засоби ППО ‒ 999 (+2)
  • літаків – 369 (+0) 
  • гелікоптерів – 329 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18886 (+34) 
  • крилаті ракети ‒ 2641 (+1) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29167 (+77)
  • спеціальна техніка ‒ 3645 (+16)

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що ППО Сухопутних військ за тиждень знищила понад 180 російських дронів.

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