Сьогодні ввечері, 14 листопада, російська армія вкотре атакувала Одесу.
Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.
Станом на 0:45 було відомо про 8 постраждалих.
Через ворожу атаку пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Внаслідок цього було вимушено припинено роботу однієї із котелень міста.
Оновлено 22:55 "Черговий теракт росіян в Одесі. Удар по житловому будинку", - написав голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
Оновлено 23:18 Унаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі загинула жінка.
Оновлено 7:00 В результаті атаки пошкоджені житлові будинки, автівки, церква, навчальний заклад. За шістьма різними адресами спалахнули пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували, уточнили в ДСНС.
За попередніми даними - загинула 1 особа, постраждало 10 осіб.
Від ДСНС залучалось 18 одиниць техніки , 72 рятувальники, також працювали добровольці та пожежний підрозділ Одеської міської ради. На місцях також працювали психологи ДСНС.