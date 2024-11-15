Також росіяни влучили у житловий будинок.

Наслідки російського удару по Одесі 14 листопада 2024 року

Сьогодні ввечері, 14 листопада, російська армія вкотре атакувала Одесу.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Станом на 0:45 було відомо про 8 постраждалих.

Через ворожу атаку пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Внаслідок цього було вимушено припинено роботу однієї із котелень міста.

Оновлено 22:55 "Черговий теракт росіян в Одесі. Удар по житловому будинку", - написав голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Оновлено 23:18 Унаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі загинула жінка.

Фото: ДСНС Удар росіян по Одесі 14.11.2024

Оновлено 7:00 В результаті атаки пошкоджені житлові будинки, автівки, церква, навчальний заклад. За шістьма різними адресами спалахнули пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували, уточнили в ДСНС.

За попередніми даними - загинула 1 особа, постраждало 10 осіб.

Від ДСНС залучалось 18 одиниць техніки , 72 рятувальники, також працювали добровольці та пожежний підрозділ Одеської міської ради. На місцях також працювали психологи ДСНС.

Фото: ДСНС Одеса, наслідки удару росіян

Фото: ДСНС Одеса, наслідки удару росіян

Фото: ДСНС Одеса, наслідки удару росіян