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ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок російської атаки в Одесі загинула жінка, 10 поранених (оновлено)

Також росіяни влучили у житловий будинок.

Внаслідок російської атаки в Одесі загинула жінка, 10 поранених (оновлено)
Наслідки російського удару по Одесі 14 листопада 2024 року
Фото: Геннадій Труханов

Сьогодні ввечері, 14 листопада, російська армія вкотре атакувала Одесу.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Станом на 0:45 було  відомо про 8 постраждалих.

Через ворожу атаку пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Внаслідок цього було вимушено припинено роботу однієї із котелень міста.

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Оновлено 22:55 "Черговий теракт росіян в Одесі. Удар по житловому будинку", - написав голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Оновлено 23:18 Унаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі загинула жінка.   

Удар росіян по Одесі 14.11.2024
Фото: ДСНС
Удар росіян по Одесі 14.11.2024

Оновлено 7:00 В результаті атаки пошкоджені житлові будинки, автівки, церква, навчальний заклад. За шістьма різними адресами спалахнули пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували, уточнили в ДСНС.

За попередніми даними -  загинула 1 особа, постраждало 10 осіб. 

Від ДСНС залучалось 18 одиниць техніки , 72 рятувальники, також працювали добровольці та пожежний підрозділ Одеської міської ради. На місцях також працювали психологи ДСНС.

Одеса, наслідки удару росіян
Фото: ДСНС
Одеса, наслідки удару росіян

Одеса, наслідки удару росіян
Фото: ДСНС
Одеса, наслідки удару росіян

Одеса, наслідки удару росіян
Фото: ДСНС
Одеса, наслідки удару росіян

Одеса, наслідки удару росіян
Фото: ДСНС
Одеса, наслідки удару росіян

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